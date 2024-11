"3nach9": Die "Mutter aller Talkshows" feiert ein besonderes Jubiläum

Bremen - Die NDR-Talkshow " 3nach9 " feiert am 19. November ein ganz besonderes Jubiläum. An diesem Tag vor 50 Jahren wurde sie das erste Mal ausgestrahlt. Aus diesem Anlass sendet der NDR am Freitagabend (0 Uhr) den "50 Jahre 3nach9. Die Mutter aller Talkshows feiert Geburtstag" aus, in dem die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) ein halbes Jahrhundert deutscher Fernsehgeschichte feiern.

Die "3nach9"-Moderatoren Giovanni di Lorenzo (65) und Judith Rakers (48) haben ordentlich was zu feiern. © Radio Bremen

Vor 50 Jahren präsentierten Marianne Koch (93), Wolfgang Menge (†88) und Gert von Paczensky (†88) erstmalig "Unterhaltung zum Mitdenken" aus Bremen. Es war der Startschuss für weitere 50 Jahre mit mehr als 600 Sendungen.

Damit ist "3nach9" die am längsten laufenden Talksendung im deutschen Fernsehen und hat sich daher den Titel "Mutter aller Talkshows" reichlich verdient. Und so feiern die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo am Freitag ein Jahrhundert deutscher Fernsehgeschichte.

Nach der ersten Ausstrahlung am 19. November 1974 hatte "Der Spiegel" geschrieben: "Der Fernseher muss kein toter Briefkasten sein. Denn wenn Talkshow, dann so oder ähnlich: kein feines Posieren auf teuren Gestühlen, sondern Leben in der Bude."

Und das herrscht auch immer noch fünf Jahrzehnte später im Studio an der Weser. Einmal im Monat wird Deutschlands dienstälteste Talkshow ausgestrahlt. Der Inhalt: Menschen, die über ihr Leben erzählen - Persönliches, Streitbares, Lustiges.