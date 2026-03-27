"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22.45 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste. Zuvor gibt es einen Rückblick mit dem Titel "50 Jahre Musik, Überraschungen und Skandale".

Musiker Johannes Oerding (44) ist am Freitagabend zu Gast in der Radio-Bremen-Show "3nach9". © Hendrik Schmidt/dpa

Einer der prominenten Gäste ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Popmusiker seiner Generation: Johannes Oerding (44). Er wurde 1981 in Münster geboren und wuchs in einer musikalischen Familie am Niederrhein auf.

Dort entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für das Songwriting und zog nach Hamburg. Zunächst arbeitete er dort noch als Straßenmusiker und Kellner, ehe er 2009 sein Debütalbum veröffentlichte.

Mit Songs wie "Alles brennt", "Kreise" oder "An guten Tagen" stürmt Oerding nicht nur die Charts, sondern berührt auch die Fans. Mit seinen Konzerten füllt der 44-Jährige die Hallen.

Trotz seines Erfolges ist der Wahl-Hamburger bodenständig geblieben, spricht offen über seine Zweifel und vergisst nie, wo seine Anfänge liegen. Bei "3nach9" spricht Oerding am Freitagabend über seine persönlichen Wendepunkte, seine Suche nach Balance und über seine Erfahrungen auf seiner einjährigen Weltreise.