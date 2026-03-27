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"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Am Freitagabend empfangen die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der NDR-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.

Von Robert Stoll

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22.45 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste. Zuvor gibt es einen Rückblick mit dem Titel "50 Jahre Musik, Überraschungen und Skandale".

Musiker Johannes Oerding (44) ist am Freitagabend zu Gast in der Radio-Bremen-Show "3nach9".
Musiker Johannes Oerding (44) ist am Freitagabend zu Gast in der Radio-Bremen-Show "3nach9".  © Hendrik Schmidt/dpa

Einer der prominenten Gäste ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Popmusiker seiner Generation: Johannes Oerding (44). Er wurde 1981 in Münster geboren und wuchs in einer musikalischen Familie am Niederrhein auf.

Dort entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für das Songwriting und zog nach Hamburg. Zunächst arbeitete er dort noch als Straßenmusiker und Kellner, ehe er 2009 sein Debütalbum veröffentlichte.

Mit Songs wie "Alles brennt", "Kreise" oder "An guten Tagen" stürmt Oerding nicht nur die Charts, sondern berührt auch die Fans. Mit seinen Konzerten füllt der 44-Jährige die Hallen.

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Trotz seines Erfolges ist der Wahl-Hamburger bodenständig geblieben, spricht offen über seine Zweifel und vergisst nie, wo seine Anfänge liegen. Bei "3nach9" spricht Oerding am Freitagabend über seine persönlichen Wendepunkte, seine Suche nach Balance und über seine Erfahrungen auf seiner einjährigen Weltreise.

Moderiert wird "3nach9" am Freitagabend wie gewohnt von Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66).
Moderiert wird "3nach9" am Freitagabend wie gewohnt von Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66).  © Radio Bremen/Matthias Hornung

"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 27. März

Zu den weiteren Gästen gehören die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger (39) und Ex-Fußball-Profi und -Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski (65).
Zu den weiteren Gästen gehören die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger (39) und Ex-Fußball-Profi und -Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski (65).  © Fotomontage: Sven Hoppe/dpa, Arne Dedert/dpa

  • ARD-Korrespondentin Katharina Willinger (39), die für ihre Arbeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden ist und verrät, wie sehr sich ihr Job durch den Krieg im Nahen Osten verändert hat

  • Sterne-Koch Ali Güngörmüs (49), der sich gegen den Widerstand seiner Eltern zum Koch ausbilden ließ und von kulinarischen und andere Herausforderungen eines Australien-Trips mit Frank Rosin (59) und Alexander Kumptner (42) berichtet

  • Ex-Fußball-Profi und Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski (65), der als Trainer im Ausland Erfolge feiern konnte und auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann

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  • Tierärztin, Artenschützerin und Moderatorin Hannah Emde (33), die es anstatt in eine Kleintierpraxis in die weite Welt zieht und die erzählt, welche ihrer jüngsten Reisen sie besonders bewegt hat

  • Astrophysiker Heino Falcke (59), der sich seit seiner Kindheit für die Astronomie begeistert und erklärt, warum ein Asteroid nach ihm benannt worden ist

Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22.45 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.

Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung

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