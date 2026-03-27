"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22.45 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste. Zuvor gibt es einen Rückblick mit dem Titel "50 Jahre Musik, Überraschungen und Skandale".
Einer der prominenten Gäste ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Popmusiker seiner Generation: Johannes Oerding (44). Er wurde 1981 in Münster geboren und wuchs in einer musikalischen Familie am Niederrhein auf.
Dort entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für das Songwriting und zog nach Hamburg. Zunächst arbeitete er dort noch als Straßenmusiker und Kellner, ehe er 2009 sein Debütalbum veröffentlichte.
Mit Songs wie "Alles brennt", "Kreise" oder "An guten Tagen" stürmt Oerding nicht nur die Charts, sondern berührt auch die Fans. Mit seinen Konzerten füllt der 44-Jährige die Hallen.
Trotz seines Erfolges ist der Wahl-Hamburger bodenständig geblieben, spricht offen über seine Zweifel und vergisst nie, wo seine Anfänge liegen. Bei "3nach9" spricht Oerding am Freitagabend über seine persönlichen Wendepunkte, seine Suche nach Balance und über seine Erfahrungen auf seiner einjährigen Weltreise.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 27. März
ARD-Korrespondentin Katharina Willinger (39), die für ihre Arbeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden ist und verrät, wie sehr sich ihr Job durch den Krieg im Nahen Osten verändert hat
Sterne-Koch Ali Güngörmüs (49), der sich gegen den Widerstand seiner Eltern zum Koch ausbilden ließ und von kulinarischen und andere Herausforderungen eines Australien-Trips mit Frank Rosin (59) und Alexander Kumptner (42) berichtet
Ex-Fußball-Profi und Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski (65), der als Trainer im Ausland Erfolge feiern konnte und auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann
Tierärztin, Artenschützerin und Moderatorin Hannah Emde (33), die es anstatt in eine Kleintierpraxis in die weite Welt zieht und die erzählt, welche ihrer jüngsten Reisen sie besonders bewegt hat
Astrophysiker Heino Falcke (59), der sich seit seiner Kindheit für die Astronomie begeistert und erklärt, warum ein Asteroid nach ihm benannt worden ist
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22.45 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung