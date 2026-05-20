"Let's Dance"-Star rechnet ab: Dieser Promi dürfte gar nicht mehr in der RTL-Show tanzen
Köln - Christian Polanc (48) rechnet schonungslos ab: Aus Sicht des Profitänzers hat es im Viertelfinale von "Let's Dance" ganz klar den falschen Promi erwischt.
Obwohl "GZSZ"-Schauspieler Jan Kittmann (43) nach zwei Auftritten mehr Jury-Punkte auf dem Konto hatte, wählten die RTL-Zuschauer nicht ihn, sondern Anna-Carina Woitschack (33) in die nächste Runde. Das Ergebnis sorgte im Netz für viel Unverständnis.
Polanc saß nach der Ergebnis-Verkündung ebenfalls fassungslos vor dem Bildschirm. "Ich war geschockt", gibt der mehrfache Show-Gewinner gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) offen und ehrlich zu.
Er erklärt: "Rein nach der tänzerischen Leistung hätte Anna-Carina die Show verlassen müssen." Wie auch schon Jury-Boss Joachim Llambi (61) während der Live-Show, geht auch Polanc mit der Rumba der 33-Jährigen hart ins Gericht.
Trotz stellenweiser schöner Fußarbeit habe der Auftritt "staksig" und "unstimmig" auf ihn gewirkt. Die Gewichtsverlagerung sei einfach nicht sauber gewesen, so seine Kritik. Zu allem Überfluss habe dann auch noch der typische Rumba-Flow gefehlt.
Einen Promi sieht "Let's Dance"-Star Christian Polanc sicher im Finale
Noch vernichtender fällt sein Urteil zum Trio-Dance aus. Für die Salsa hatte Anna-Carina neben ihrem regulären Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) auch noch Superstar Ekaterina Leonova (38) als Verstärkung hinzubekommen. Doch Polanc sieht in der Darbietung eine "klare Themaverfehlung".
Er verunglimpft die Performance des Trios gar als "sexy Revue-Show im Stil von 'Chicago'". Insgesamt habe es aus seiner Sicht "massiv an echtem Salsa-Tanzen" gemangelt. Was für ein Horror-Urteil.
Dass die Schlagersängerin letztendlich doch ins Halbfinale einziehen konnte, schob der Betreiber einer Tanzschule auf ein bekanntes Phänomen der Show. Letztplatzierte würden oft besonders viele rettende Anrufe erhalten, die davorliegenden Promis häufig vergessen, vermutet er.
Was das Überstehen des Halbfinales angeht, sieht Polanc inzwischen viele Fragezeichen bei Anna-Carina. Für ihn gebe es nur einen sicheren Final-Kandidaten: "Joel Mattli!" Die Tänze des Schweizers seien das "absolute Highlight des Abends" gewesen.
Der Kampf um die limitierten Finaltickets steigt am kommenden Freitag (22. Mai), ab 20.15 Uhr, bei RTL. Parallel kann die Ausgabe aber auch im Stream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa