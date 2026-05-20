20.05.2026 12:20 "Let's Dance"-Star rechnet ab: Dieser Promi dürfte gar nicht mehr in der RTL-Show tanzen

Christian Polanc (48) rechnet schonungslos ab: Aus Sicht des Profitänzers hat es im Viertelfinale von "Let's Dance" ganz klar den falschen Promi erwischt.

Von Frederick Rook

Köln - Christian Polanc (48) rechnet schonungslos ab: Aus Sicht des Profitänzers hat es im Viertelfinale von "Let's Dance" ganz klar den falschen Promi erwischt.

Christian Polanc (48) steht zwar nicht mehr auf dem "Let's Dance"-Parkett, verfolgt das Geschehen rund um die RTL-Show aber noch ganz genau. © Felix Hörhager/dpa Obwohl "GZSZ"-Schauspieler Jan Kittmann (43) nach zwei Auftritten mehr Jury-Punkte auf dem Konto hatte, wählten die RTL-Zuschauer nicht ihn, sondern Anna-Carina Woitschack (33) in die nächste Runde. Das Ergebnis sorgte im Netz für viel Unverständnis. Polanc saß nach der Ergebnis-Verkündung ebenfalls fassungslos vor dem Bildschirm. "Ich war geschockt", gibt der mehrfache Show-Gewinner gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) offen und ehrlich zu. Er erklärt: "Rein nach der tänzerischen Leistung hätte Anna-Carina die Show verlassen müssen." Wie auch schon Jury-Boss Joachim Llambi (61) während der Live-Show, geht auch Polanc mit der Rumba der 33-Jährigen hart ins Gericht. Let's Dance Emotionale Beichte: "Let's Dance"-Star bangte um das Leben von Frau und Tochter Trotz stellenweiser schöner Fußarbeit habe der Auftritt "staksig" und "unstimmig" auf ihn gewirkt. Die Gewichtsverlagerung sei einfach nicht sauber gewesen, so seine Kritik. Zu allem Überfluss habe dann auch noch der typische Rumba-Flow gefehlt.

Einen Promi sieht "Let's Dance"-Star Christian Polanc sicher im Finale