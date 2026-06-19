19.06.2026 08:00 "3nach9" zeigt heute Abend die besten Momente mit diesen Promis

Am Freitagabend gibt es von der Talkshow "3nach9" eine Best-of-Variante zu sehen. Diese Promis sind bei den besten Momenten der Sendung mit dabei.

Von Svenja-Marie Kahl

Bremen - Schon gesehen? Am Freitagabend (22 Uhr) zeigt das Moderatoren-Duo Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9 - das Beste" die spannendsten Momente vergangener Sendungen.

Unter anderem ist Sarah Connor (46) in der Best-of-Folge zu sehen. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa In der Folge der dienstältesten Talkshow Deutschlands gibt es am Freitag unterhaltsame und spannende Momente mit vergangenen Publikumslieblingen zu sehen. Die Zuschauer können sich über Ausschnitte von Gesprächen mit folgenden prominenten Gästen freuen: die ehemalige Schwimmerin und mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick (48)

der vor Kurzem verstorbene Schauspieler, Synchronsprecher und Autor Mario Adorf (†95)

Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel (58)

Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor (46)

Komiker und Kabarettist Torsten Sträter (59)

Geigerin Anne-Sophie Mutter (62)

Schauspieler, Hörspielsprecher und Autor Matthias Brandt (64)

Hundetrainer und Buchautor Martin Rütter (55) Bares für Rares Dilemma bei "Bares für Rares": Horst Lichter nach Geständnis der Verkäuferin fassungslos Die Moderatoren Rakers und di Lorenzo begrüßen in der Regel alle vier Wochen Prominente aus Kultur, Sport, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft.

Wann läuft die nächste neue Folge von "3nach9"?