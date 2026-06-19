"3nach9" zeigt heute Abend die besten Momente mit diesen Promis
Bremen - Schon gesehen? Am Freitagabend (22 Uhr) zeigt das Moderatoren-Duo Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9 - das Beste" die spannendsten Momente vergangener Sendungen.
In der Folge der dienstältesten Talkshow Deutschlands gibt es am Freitag unterhaltsame und spannende Momente mit vergangenen Publikumslieblingen zu sehen.
Die Zuschauer können sich über Ausschnitte von Gesprächen mit folgenden prominenten Gästen freuen:
- die ehemalige Schwimmerin und mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick (48)
- der vor Kurzem verstorbene Schauspieler, Synchronsprecher und Autor Mario Adorf (†95)
- Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel (58)
- Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor (46)
- Komiker und Kabarettist Torsten Sträter (59)
- Geigerin Anne-Sophie Mutter (62)
- Schauspieler, Hörspielsprecher und Autor Matthias Brandt (64)
- Hundetrainer und Buchautor Martin Rütter (55)
Die Moderatoren Rakers und di Lorenzo begrüßen in der Regel alle vier Wochen Prominente aus Kultur, Sport, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft.
Wann läuft die nächste neue Folge von "3nach9"?
Eine neue Folge der Talkshow ist für Freitag, 17. Juli, angekündigt.
Unter anderem sollen dann der Fernsehkoch Alexander Herrmann (55), Schauspieler Walter Sittler (73), Dokumentarfilmerin Sigrid Klausmann (71), Psychologe Leon Windscheid (37) und Klippenspringerin Iris Schmidbauer (31) zu Gast sein. Bis diese Folge ausgestrahlt wird, brauchen die Talkshow-Fans allerdings noch ein wenig Geduld.
Am Freitag beginnt die Best-of-Folge von "3nach9" um 22 Uhr im NDR. In der Nacht zu Sonntag können sich die Zuschauer die Show gleich ein zweites Mal anschauen, um 1.15 Uhr wird die Folge wiederholt.
Wer die Sendung trotzdem verpasst hat, kann diese später in der ARD Mediathek nachträglich anschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung