"3nach9": Diese Promis sind heute zu Gast in der Show

Bremen - Auf geht's in eine neue Talkrunde: Am Freitagabend (22 Uhr) empfängt das Moderatoren-Duo Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) wieder prominente Gäste in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 ".

Psychologe Leon Windscheid (37) ist am Freitagabend bei "3nach9" zu Gast. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

In der Juli-Ausgabe mit dabei: Psychologe und Podcaster Leon Windscheid (37). Bekannt wurde der Sohn eines Lehrerehepaars als Gewinner der RTL-Show "Wer wird Millionär" im Jahr 2015.

Seither feierte der Wissenschaftler zahlreiche Erfolge - sei es als Buchautor oder als Host des Podcasts "Betreutes Fühlen" gemeinsam mit Comedy-Legende Atze Schröder (60).

Zudem steht der gebürtige Rheinländer für verschiedene YouTube-Formate vor der Kamera. Immer mit dem Ziel, Themen wie mentale Gesundheit und menschliches Verhalten einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Jetzt hat sich Windscheid einem der größten Themen der Menschheit gewidmet: der Liebe. Was im Körper und im Gehirn passiert, wenn sich ein Mensch verliebt, wie die Liebe bleibt und sich dennoch verändert – darüber spricht Windscheid unter anderem in der neuen Ausgabe von "3nach9".