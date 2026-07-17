"3nach9": Diese Promis sind heute zu Gast in der Show
Bremen - Auf geht's in eine neue Talkrunde: Am Freitagabend (22 Uhr) empfängt das Moderatoren-Duo Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) wieder prominente Gäste in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9".
In der Juli-Ausgabe mit dabei: Psychologe und Podcaster Leon Windscheid (37). Bekannt wurde der Sohn eines Lehrerehepaars als Gewinner der RTL-Show "Wer wird Millionär" im Jahr 2015.
Seither feierte der Wissenschaftler zahlreiche Erfolge - sei es als Buchautor oder als Host des Podcasts "Betreutes Fühlen" gemeinsam mit Comedy-Legende Atze Schröder (60).
Zudem steht der gebürtige Rheinländer für verschiedene YouTube-Formate vor der Kamera. Immer mit dem Ziel, Themen wie mentale Gesundheit und menschliches Verhalten einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Jetzt hat sich Windscheid einem der größten Themen der Menschheit gewidmet: der Liebe. Was im Körper und im Gehirn passiert, wenn sich ein Mensch verliebt, wie die Liebe bleibt und sich dennoch verändert – darüber spricht Windscheid unter anderem in der neuen Ausgabe von "3nach9".
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 17. Juli
- Stand-up-Comedian Moritz Neumeier (38), der unter anderem erklärt, wie über ernste Themen gelacht werden kann und Einblicke in seinen Familienalltag gibt,
- Gastronom und Sterne-Koch Alexander Herrmann (55), der begründet, weshalb Vertrauen als Chef unumgänglich ist,
- Regisseurin Sigrid Klausmann (71) sowie Schauspieler Walter Sittler (73, "Der Kommissar und das Meer"), die über familiäre Wurzeln, Teamarbeit und die Liebe als Ehepaar sprechen,
- Klippenspringerin und Extremsportlerin Iris Schmidbauer (31), die von Druck, Risiko und der Herausforderung, den Spitzensport und den Alltag als alleinerziehende Mutter zu verbinden, erzählt,
- Bestatter und Content-Creator Luis Bauer (21), der erklärt, weshalb soziale Medien für ihn wichtige Aufklärungsarbeit leisten und wie herausfordernd es sein kann, Personen zu bestatten.
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung