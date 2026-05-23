Nach Abschied aus der Politik: Gibt es bei Ex-Vizekanzler Robert Habeck bald eine Rückkehr?
Bremen - Ehrliche Worte: Im September 2025 hatte er sich endgültig aus der Politik verabschiedet und damit ein Kapitel beendet, das ihn jahrelang ins Zentrum der deutschen Öffentlichkeit stellte. Nun spricht der frühere Grünen-Politiker Robert Habeck (56) offen darüber, wie es ihm ohne den ständigen politischen Druck und das Leben im Scheinwerferlicht geht.
Nach seinem Rückzug meldet sich der 56-Jährige nun in der Talkshow "3nach9" zurück.
Heute lebt Habeck in Kopenhagen und arbeitet dort als Analyst am Dänischen Institut für Internationale Studien. Zudem ist er Gastprofessor in Jerusalem und unterrichtet auch an der University of California, Berkeley. Auf die Frage von Moderator Giovanni di Lorenzo (67), ob er sich ein politisches Comeback vorstellen könne, reagierte er gelassen.
"Ich habe es ja probiert und der Raum ist in Wahrheit für mich nicht mehr da gewesen, die Politik, die ich will, weiter stark umzusetzen", so Habeck. Eine Rückkehr schließe er derzeit also aus. Statt politischem Dauerstress genieße er inzwischen ein deutlich privateres Leben.
In Kopenhagen, so erzählt er, könne er sogar "in der Trainingshose zum Bäcker laufen" – eine Normalität, die ihm während seiner Zeit als Spitzenpolitiker eher verwehrt blieb. Der Moment loszulassen sei für ihn deshalb kein Drama gewesen, sondern "eher einfach", wie er selbst sagt.
Robert Habeck bei "3nach9" überraschend ehrlich: "Das hat mich immer eher genervt"
Auch die ständige öffentliche Aufmerksamkeit sei für ihn, anders als bei anderen Politikern, nie zur "Sucht" geworden. Im Gegenteil: "Ich habe eigentlich immer auch den Verlust gesehen, dass man das private Leben immer weniger selbst bestimmen kann, dass man in diesem goldenen Käfig lebt."
Politik bedeute zwar Privilegien, aber eben auch einen hohen Preis – etwa das permanente Beobachtetwerden und das Leben im Dienstwagen. "Das hat mich immer eher genervt", gesteht der 56-Jährige weiter.
Einer seiner größten Sehnsuchtsorte: "Für sich zu sein." Deshalb empfinde er die jetzige Phase seines Lebens als angenehm und als eine Zeit, in der die besten Jahre für ihn nicht hinter, sondern weiterhin gegenwärtig liegen.
Seine Familie scheint diese Entwicklung ebenfalls zu begrüßen: Diese freue sich nach Angaben von Habeck sogar darüber, dass er die Wahl 2025 verloren habe. Seit 1996 ist der 56-Jährige mit Schriftstellerin Andrea Paluch (56) verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Söhne.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa