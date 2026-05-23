23.05.2026 09:25 Nach Abschied aus der Politik: Gibt es bei Ex-Vizekanzler Robert Habeck bald eine Rückkehr?

Robert Habeck war bei "3nach9" zu Gast und erzählt, wie es ihm nach seinem Abschied aus der Politik geht. Eine Rückkehr in die Politik schließt er derzeit aus.

Von Jana Steger

Bremen - Ehrliche Worte: Im September 2025 hatte er sich endgültig aus der Politik verabschiedet und damit ein Kapitel beendet, das ihn jahrelang ins Zentrum der deutschen Öffentlichkeit stellte. Nun spricht der frühere Grünen-Politiker Robert Habeck (56) offen darüber, wie es ihm ohne den ständigen politischen Druck und das Leben im Scheinwerferlicht geht.

Robert Habeck war bei "3nach9" zu Gast und erzählt, wie es ihm nach seinem Abschied aus der Politik geht. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa Nach seinem Rückzug meldet sich der 56-Jährige nun in der Talkshow "3nach9" zurück. Heute lebt Habeck in Kopenhagen und arbeitet dort als Analyst am Dänischen Institut für Internationale Studien. Zudem ist er Gastprofessor in Jerusalem und unterrichtet auch an der University of California, Berkeley. Auf die Frage von Moderator Giovanni di Lorenzo (67), ob er sich ein politisches Comeback vorstellen könne, reagierte er gelassen. "Ich habe es ja probiert und der Raum ist in Wahrheit für mich nicht mehr da gewesen, die Politik, die ich will, weiter stark umzusetzen", so Habeck. Eine Rückkehr schließe er derzeit also aus. Statt politischem Dauerstress genieße er inzwischen ein deutlich privateres Leben. Erzgebirgskrimi Das Geheimnis ist gelüftet: Sie wird Nachfolgerin von Lara Mandoki in den "Erzgebirgskrimis" In Kopenhagen, so erzählt er, könne er sogar "in der Trainingshose zum Bäcker laufen" – eine Normalität, die ihm während seiner Zeit als Spitzenpolitiker eher verwehrt blieb. Der Moment loszulassen sei für ihn deshalb kein Drama gewesen, sondern "eher einfach", wie er selbst sagt.

Robert Habeck bei "3nach9" überraschend ehrlich: "Das hat mich immer eher genervt"