Schlagerstar verrät: So läuft das Weihnachtsfest im Hause Carpendale

Bremen - Das Fest steht vor der Tür! Schlagerstar Howard Carpendale (79) wird die Feiertage wieder im Kreise seiner Familie verbringen, ob er aber auch das Kostüm des Weihnachtsmannes schlüpft, ließ er offen.

Schlagersänger Howard Carpendale (79) sprach in der Talkshow "3nach9" über das anstehende Weihnachtsfest. © IMAGO / Stefan Schmidbauer

Carpendale war zu Gast in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" und verriet dort, dass vor allem sein Sohn Wayne (48) ein großer Fan von Weihnachten sei. In den zurückliegenden Jahren schlüpfte der 79-Jährige zur großen Freude seines Enkels Mads (7) daher auch in das Kostüm des Weihnachtsmannes. Auch in den kommenden Tagen wieder?

"Der veräppelt uns", erklärte Carpendale senior. "Er sagt, dass der Weihnachtsmann uns schöne Geschenke bringt. Ich glaube, der weiß, dass es ihn nicht gibt." Entsprechend sei er gespannt, ob er das Kostüm noch einmal anziehe.

Eines ist hingegen klar: Wie schon in den vergangenen 30 Jahren feiert die Familie gemeinsam das Weihnachtsfest - mit einer Ausnahme. "Cass lebt in Amerika", erklärte der Schlagersänger das Fehlen seines zweiten Sohnes. "Ansonsten ist die ganze Patchwork-Familie dabei, inklusive meiner Ex-Frau Claudia."

Von der hatte sich der gebürtige Südafrikaner getrennt, als sein Sohn drei Jahre alt war. Trotz der Trennung wohnte er weiterhin in der Nähe. "Wir wollten, dass die Trennung ihm nicht weh tut", sagte Carpendale. "Abgesehen davon ist Claudia mein bester Freund." Mittlerweile lebt der Musiker seit 43 Jahren mit seiner jetzigen Partnerin Donnice Pierce zusammen.