Schlagerstar verrät: So läuft das Weihnachtsfest im Hause Carpendale
Bremen - Das Fest steht vor der Tür! Schlagerstar Howard Carpendale (79) wird die Feiertage wieder im Kreise seiner Familie verbringen, ob er aber auch das Kostüm des Weihnachtsmannes schlüpft, ließ er offen.
Carpendale war zu Gast in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" und verriet dort, dass vor allem sein Sohn Wayne (48) ein großer Fan von Weihnachten sei. In den zurückliegenden Jahren schlüpfte der 79-Jährige zur großen Freude seines Enkels Mads (7) daher auch in das Kostüm des Weihnachtsmannes. Auch in den kommenden Tagen wieder?
"Der veräppelt uns", erklärte Carpendale senior. "Er sagt, dass der Weihnachtsmann uns schöne Geschenke bringt. Ich glaube, der weiß, dass es ihn nicht gibt." Entsprechend sei er gespannt, ob er das Kostüm noch einmal anziehe.
Eines ist hingegen klar: Wie schon in den vergangenen 30 Jahren feiert die Familie gemeinsam das Weihnachtsfest - mit einer Ausnahme. "Cass lebt in Amerika", erklärte der Schlagersänger das Fehlen seines zweiten Sohnes. "Ansonsten ist die ganze Patchwork-Familie dabei, inklusive meiner Ex-Frau Claudia."
Von der hatte sich der gebürtige Südafrikaner getrennt, als sein Sohn drei Jahre alt war. Trotz der Trennung wohnte er weiterhin in der Nähe. "Wir wollten, dass die Trennung ihm nicht weh tut", sagte Carpendale. "Abgesehen davon ist Claudia mein bester Freund." Mittlerweile lebt der Musiker seit 43 Jahren mit seiner jetzigen Partnerin Donnice Pierce zusammen.
"3nach9": Howard Carpendale feiert im Januar seinen 80. Geburtstag
Kaum ist die Feierei in diesem Jahr vorbei, steht auch schon das nächste Highlight an: Carpendale wird am 14. Januar 80 Jahre alt. Dafür hat er bereits ein Restaurant gebucht, wo er gemeinsam mit seiner Familie feiern wird.
"Ich möchte eine Rede halten", verdeutlichte er. Das versuche er bereits seit Jahren, doch immer wieder bekam er zu hören, dass es viel zu früh sei.
"Ich will, dass alle wissen, wie dankbar ich bin, dass ich diese Menschen um mich herum habe", erklärte Carpendale. Dazu kommt, dass kein Mensch wisse, wann der Tod komme. "Das geht manchmal so schnell, deswegen möchte ich meine Gedanken teilen."
Denn wie schnell es gehen kann, hat er bei seinem Freund Udo Jürgens (†80) erlebt. Dazu hatte Moderator Giovanni di Lorenzo (66) einen Einwurf: "Ich will dir jetzt keine Angst einjagen, aber ich war wohl einer der letzten, der mit Udo Jürgens ein Interview geführt hat." Nach einem kurzen Lacher stellte sich Carpendale tot und sorgte für Lacher. Hoffentlich nicht zum letzten Mal.
Titelfoto: IMAGO / Stefan Schmidbauer