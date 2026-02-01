Nach drei Jahren Auszeit: Angelo Kelly feiert Comeback und zeigt sich mit neuem Look

Bremen - 2023 kündigte Angelo Kelly (44) eine Auszeit an. Nach knapp drei Jahren zeigt sich der Musiker nun erstmals wieder im TV ! Bei seinem Comeback überrascht er nicht nur mit einem neuen Look, sondern auch mit einer kuriosen Geschichte.

Angelo Kelly (44) ist nach knapp drei Jahren Auszeit wieder im TV zurück und war am Freitag bei "3nach9" zu Gast. © IMAGO / Future Image

"Angelo, wo warst du?", möchte Moderatorin Judith Rakers (50) von dem Musiker am Freitagabend bei "3nach9" wissen.

"Es waren fast drei Jahre, und das ist in dieser Branche eine Ewigkeit", gesteht Kelly, der seinen langen Zopf gegen eine Kurzhaarfrisur ersetzt hat.

Vor seiner Auszeit habe er sowohl Musik mit seinen Kindern gemacht, als auch das Kelly-Family-Comeback parallel erlebt. "Als das alles abgeschlossen war, wollte ich mit meiner eigenen Musik nicht direkt wieder reinstürzen, sondern wollte einfach mal eine Pause machen, Kraft tanken", erklärt er den Grund.

Ein ganzes Jahr lang habe er nicht einmal seine Gitarre angefasst. Auch gesungen habe er nicht. "Ich habe ganz viel Abstand von allem bekommen. Und dann habe ich angefangen, wieder Songs zu schreiben."

Erst nach einem halben Jahr habe er das Gefühl gehabt, die neu geschriebenen Songs wieder aufnehmen zu wollen. "Das hat mich dann wieder zurückgebracht. Es musste erst mal für mich klar werden: Was reizt mich noch, was interessiert mich?", erklärt der 44-Jährige weiter.

Seine Motivation: "Ich wollte gerne bessere Songs schreiben. Ich wollte besser in meinem Handwerk sein." Während seiner Auszeit habe Kelly selbst viel Musik gehört - vor allem Schallplatten. Außerdem habe sein Fokus eher darauf gelegen, Dinge zu erleben, um Inspiration für neue Songs zu schöpfen.