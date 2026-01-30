"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der ersten Sendung des Jahres

Bremen - Es geht wieder los! In der ersten " 3nach9 "-Show des Jahres empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) zahlreiche prominente Gäste.

Musiker und Komponist Angelo Kelly (44) ist am Freitagabend zu Gast in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". © IMAGO / Future Image

Einer von ihnen ist der Musiker und Komponist Angelo Kelly (44), der zurück auf die Bühne kehrt. Nachdem sich die Familienband aufgelöst hatte, dauerte es ein wenig, bis sich der 44-Jährige als Künstler wiedergefunden hatte.

Angelo kam 1981 als jüngster Kelly-Spross in Spanien auf die Welt und erlebt eine Kindheit, die ihn bis heute prägt. Aus dem Straßenmusiker wurde ein gefeierter Popstar. Er sang sich mit Liedern wie "An Angel" in die Herzen der Fans und wurde in den 1990er-Jahren mit seinem Vater und seinen zwölf Geschwistern zu einem musikalischen Phänomen.

Später stand er noch mit seinen Brüdern und Schwestern auf der Bühne, doch 2007 zog er sich zurück, um seinen eigenen Stil zu finden. In diesem Jahr will der einst gefeierte Teeniestar wieder durchstarten und gibt sein Comeback.

Angelo Kelly spricht am Freitagabend bei "3nach9" über seine Gedanken abseits der Öffentlichkeit, wie seine Kinder den neuen Angelo-Stil finden und wie schwer es ihm gefallen ist, sich von seinen langen Haaren zu trennen.