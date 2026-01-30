"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der ersten Sendung des Jahres
Bremen - Es geht wieder los! In der ersten "3nach9"-Show des Jahres empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist der Musiker und Komponist Angelo Kelly (44), der zurück auf die Bühne kehrt. Nachdem sich die Familienband aufgelöst hatte, dauerte es ein wenig, bis sich der 44-Jährige als Künstler wiedergefunden hatte.
Angelo kam 1981 als jüngster Kelly-Spross in Spanien auf die Welt und erlebt eine Kindheit, die ihn bis heute prägt. Aus dem Straßenmusiker wurde ein gefeierter Popstar. Er sang sich mit Liedern wie "An Angel" in die Herzen der Fans und wurde in den 1990er-Jahren mit seinem Vater und seinen zwölf Geschwistern zu einem musikalischen Phänomen.
Später stand er noch mit seinen Brüdern und Schwestern auf der Bühne, doch 2007 zog er sich zurück, um seinen eigenen Stil zu finden. In diesem Jahr will der einst gefeierte Teeniestar wieder durchstarten und gibt sein Comeback.
Angelo Kelly spricht am Freitagabend bei "3nach9" über seine Gedanken abseits der Öffentlichkeit, wie seine Kinder den neuen Angelo-Stil finden und wie schwer es ihm gefallen ist, sich von seinen langen Haaren zu trennen.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 30. Januar
- Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven (53), der für den Kinofilm "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" mit seiner Mutter vor der Kamera stand und erklärt, welche Herausforderungen diese Konstellation mit sich brachte
- Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbal Bas (57), die mittlerweile eine der mächtigsten Frauen in der SPD ist und verrät, warum sie sich für den steinigen Weg in die Politik entschieden hat
- Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf (72), der im kommenden Jahr seinen 20. Kriminalfall veröffentlicht und über ihre seine Inspirationen spricht
- Bildungsexpertin und Bestsellerautorin Silke Müller (45), die sich als ehemalige Schulleiterin mit den Gefahren im Netz bestens auskennt und offenbart, warum sie das deutsche Schulsystem ungerecht findet
- Malerchef Peter Bollhagen (66), der Flüchtling Amar Bilal (28) eine Chance gab und mit ihm gemeinsam über die Stimmung im Land gegenüber Zuwanderern spricht
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
