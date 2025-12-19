"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show

Bremen - Welches Geheimnis können sie den Promis entlocken? Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste.

Tennis-Legende Boris Becker (58) ist am Freitagabend zu Gast in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". © Radio Bremen/ Verena Hornung

Einer von ihnen ist eine wahre Legende und erlebte ein Leben voller Höhen und Tiefen, Triumphe und Prüfungen. Als Mensch erfand er sich immer wieder neu: Die Rede ist von Boris Becker (58).

Mit 17 Jahren ging sein Stern auf dem Centre Court von Wimbledon auf, wo er 1985 als jüngster Sieger aller Zeiten Tennis-Geschichte schrieb. Seitdem steht er für Kampfgeist, Emotionen und unbändigen Willen.

Insgesamt konnte er in seiner Karriere sechs Grand-Slam-Titel gewinnen, holte Olympisches Gold und feierte unzählige weitere Erfolge. Becker gehört zu den größten Sportlern, die Deutschland je hatte.

Allerdings sorgte er auch abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen: Entweder als Trainer von Novak Djokovic (38) oder mit privaten Turbulenzen. Letztere führten sogar dazu, dass er 2022 siebeneinhalb Monate in einem britischen Gefängnis saß, weil er im Zusammenhang mit seiner Insolvenz in London verurteilt worden war.

Bei "3nach9" erklärt der 58-Jährige, warum er den Blick nach vorne richtet, was er aus seinen Erfahrungen gelernt hat und warum er noch immer für den Sport brennt.