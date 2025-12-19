"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show
Bremen - Welches Geheimnis können sie den Promis entlocken? Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist eine wahre Legende und erlebte ein Leben voller Höhen und Tiefen, Triumphe und Prüfungen. Als Mensch erfand er sich immer wieder neu: Die Rede ist von Boris Becker (58).
Mit 17 Jahren ging sein Stern auf dem Centre Court von Wimbledon auf, wo er 1985 als jüngster Sieger aller Zeiten Tennis-Geschichte schrieb. Seitdem steht er für Kampfgeist, Emotionen und unbändigen Willen.
Insgesamt konnte er in seiner Karriere sechs Grand-Slam-Titel gewinnen, holte Olympisches Gold und feierte unzählige weitere Erfolge. Becker gehört zu den größten Sportlern, die Deutschland je hatte.
Allerdings sorgte er auch abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen: Entweder als Trainer von Novak Djokovic (38) oder mit privaten Turbulenzen. Letztere führten sogar dazu, dass er 2022 siebeneinhalb Monate in einem britischen Gefängnis saß, weil er im Zusammenhang mit seiner Insolvenz in London verurteilt worden war.
Bei "3nach9" erklärt der 58-Jährige, warum er den Blick nach vorne richtet, was er aus seinen Erfahrungen gelernt hat und warum er noch immer für den Sport brennt.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 19. Dezember
- Entertainerin Gayle Tufts (65), die bereits bei der ersten Amtszeit von Donald Trump zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hat und darüber spricht, wie gefährlich es für sie werden kann, sich politisch zu äußern, wenn sie künftig in die USA einreisen will,
- Schlagersänger Howard Carpendale (79), der Ende der 1960er-Jahre nur mit einem Koffer, einer Gitarre und dem Traum, Musiker zu werden, nach Deutschland kam und mittlerweile auf ein bewegtes Leben zurückblickt,
- Schauspieler Kai Wiesinger (59), der gemeinsam mit seiner Ehefrau Bettina Zimmermann in der Serie "Der Lack ist ab" vor der Kamera steht und sich in seinem neuesten Roman die Frage stellt: "Was zählt wirklich im Leben?",
- Ex-Obdachlose Xenia Brandt (32), die als Obdachlose die Abgründe der Straße kennenlernte und verrät, wie sie den Sprung in ein neues Leben geschafft hat,
- Schriftsteller Nelio Biedermann (22), der als "literarisches Talent der Stunde" gewürdigt wird und erklärt, wie man in jungen Jahren seine literarische Stimme findet.
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
