60 km/h zu schnell, Fleppen weg! Biker: "Berg runterrollen geht auch nicht?"

Elsass (Frankreich) - Eine Verkehrskontrolle in den französischen Vogesen läuft verbal aus dem Ruder. Weil ein Motorradfahrer alles versucht, um sich herauszureden.

Der Motorradfahrer zeigt sich komplett uneinsichtig. © DMAX

Unweit des Dreiländerecks Frankreich/Deutschland/Schweiz sind Capitaine Bertrand von der Gendarmerie Nationale und Bereitschaftspolizist Tobias (29) auf der Suche nach Verkehrssündern. Das DMAX-Team von "Bundespolizei 24/7" ist dabei.

Die kurvige Berglandschaft im Elsass ist ein Paradies für Biker. Einige von ihnen schauen aber nicht auf den Tacho und überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit teils erheblich. "Wir haben hier ein großes Problem mit dem Lärm und der Geschwindigkeit", erklärt ein französischer Beamter und verdeutlicht damit die Wichtigkeit der Kontrolle.

Die Maßnahmen könnten unsere europäischen Nachbarn zwar auch allein ausführen. Aber gerade in Sachen Verständigung ist es oft hilfreich, Deutsch-Muttersprachler dabeizuhaben.

Der erste Sünder ist fix gefunden. Mit seiner Ducati fährt ein älterer Mann bei erlaubten 80 km/h satte 147, ist also 67 km/h zu schnell unterwegs. Auch nach Toleranzabzug bleibt noch eine Differenz von 59 stehen. 750 Euro Strafe macht das - weil er Ausländer ist, falle sie höher aus als für Franzosen.

Dass er dazu seinen Führerschein abgeben und sein Motorrad nicht mehr fahren darf, bringt den Biker zu interessanten Nachfragen: "Wenn ich es schiebe?" Tobias erklärt: "Das ist möglich, solange Sie nicht fahren." Der Konter: "Berg runterrollen geht auch nicht?"