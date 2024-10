Eskalation bei "7 vs. Wild": Teilnehmer geraten in Streit, einer schottet sich ab!

Neuseeland - Schon am zweiten Tag nach dem "Absturz" ihres Flugzeuges in Neuseeland kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Teilnehmern von " 7 vs. Wild - Crashed ". Während die Mehrheit Hand in Hand gearbeitet hatte, ging einer von ihnen gefrustet seinen eigenen Weg.

"Heute Morgen ist mir ein bisschen der Kragen geplatzt, weil so ein Blödsinn geredet wird", sprach Survival-Experte Joe Vogel (40) im Beisein mit Hobby-Extremsportler Joey Kelly (51) in die Kamera.

Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" müssen sich in der vierten Staffel als Gruppe arrangieren. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Kurz vor seiner freiwilligen Abschottung habe er noch mit Joey Kelly über das Jagen von Tieren gesprochen. Während des Gespräches habe sich Joe Vogel ungefragt eingemischt, schilderte der Alleingänger.

"Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Das ging schon in Frankfurt am Flughafen los. Er hört seit vier Tagen nicht auf zu reden. Seit vier Tagen erzählt er, was für ein krasser Typ er ist, was er für krasse Touren gemacht hat, welche krassen Leute er dabei durchgebracht hat."

Dann setzte der Ex-Soldat noch einen obendrauf: "Selbst wenn er nachts aufwacht, fängt er an zu labern."

Seine Worte sollten allerdings kein "Diss" gegen Vogel sein. Er wollte damit auch nicht seine Fähigkeiten infrage stellen. Viel eher sei er einfach nur genervt gewesen.

Aber war es das schon? Ist seitdem Frieden in die Gruppe eingekehrt und ist die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden beigelegt worden? Scheinbar nicht!