"Ich bin raus bei 7 vs. Wild": Fritz Meinecke bei neuer Staffel nicht dabei

Survival-Ass Fritz Meinecke (36) stellte die Show einst auf die Beine. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Gerade erst wurde die neue Staffel der Survival-Reality-Show angekündigt, die im Amazonasgebiet gedreht werden soll.



Doch eine Neuigkeit trübt die Stimmung: In einer Instagram-Story am gestrigen Mittwoch hat Meinecke die Gerüchte bestätigt: Er wird weder vor der Kamera noch hinter den Kulissen an der Show arbeiten.

In den ersten drei Staffeln nahm der YouTuber noch selbst an seinem Format teil, in der letzten war er im Hintergrund tätig. "Ich freue mich, die nächste Staffel also gemeinsam mit euch als Zuschauer zu erleben", schreibt er jetzt in seiner Story.

Doch die Formulierung macht stutzig: "Ich bin raus bei 7 vs. Wild", so Meinecke. Ob das heißen soll, dass die Survival-Show auch in Zukunft komplett ohne ihren Gründer auskommen muss?

Jedenfalls gebe es eine ordentliche Vereinbarung über seinen Ausstieg: "Niemand wurde abgezogen und es gibt auch keinen Ärger im Hintergrund", versichert der Survival-Guru.

Mehr Details zu seinem Ausstieg wolle er demnächst in einem Video veröffentlichen.