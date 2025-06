"Melden uns jetzt erstmal ab": Das sind die Kandidaten der 5. Staffel "7 vs. Wild"

Alles in Kürze

Die Kandidaten der 5. Staffel von "7 vs. Wild" verschlägt es in das Amazonasgebiet. (Symbolbild) © Jorge Saenz/AP/dpa

In diesem Jahr verschlägt es die Teilnehmer in das Amazonasgebiet in Südamerika. Wo genau, ist noch nicht ganz klar. Denn der Amazonas-Regenwald erstreckt sich über insgesamt neun Länder.

Fans hatten jedoch vor der Bekanntgabe der Dreharbeiten beobachtet, dass zwei der insgesamt sieben Teilnehmer am Flughafen Amsterdam (Niederlande) in einen Flieger nach Bogotá (Kolumbien) eingestiegen waren.

Vier Männer und drei Frauen nehmen in diesem Jahr an dem "bisher gefährlichsten Abenteuer" teil.

Das sind die Teilnehmer:

Joe Vogel (Abenteurer, 41)

Fibi Evelyn Pfeifer (Streamerin, 19)

David Leichtle (Survivaltrainer, 35)

Jeannine Michaelsen (TV-Moderatorin, 43)

Imke Salander (Fitness-Influencerin, 32)



Lucas Michels (YouTuber, 28)

Kristian Grippo (Influencer, 23)

Mit diesem Cast bietet die Show wieder einen bunten Mix an erfahrenen Survival-Spezialisten, Hobby-Abenteurern und Überlebenskünstlern.