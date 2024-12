"Wie in einem billigen Agentenfilm": "7 vs. Wild"-Fans verfolgen Boot

Kanada - In der neuesten Folge des " 7 vs. Wild "- Podcasts erzählt Community-Managerin Debbie Behr, wie die Teilnehmer der Survival-Show von Fans gestalkt wurden.

So musste der Peilsender des "7 vs. Wild"-Bootes ausgeschaltet werden, damit es nicht für Paparazzi und überengagierte Fans auffindbar war. Doch dann sagte der Bootsführer plötzlich: "Wir werden gerade verfolgt!"

Sie war als Aushilfe für den Dreh und für Social Media vor Ort auf der Base-Insel, als am zehnten Tag Maximilian "Trymacs" Stemmler und Wieland "Rumathra" Welte ausgeschieden sind.

Als er die beiden nach Erinnerungen fragt, die ihnen wirklich im Kopf geblieben sind, erinnert sich Cutterin und Allrounderin Behr an die dritte Staffel in Kanada.

In der Podcast-Folge vom heutigen Dienstag spricht Moderator Steven Gätjen mit Debbie Behr und Patrick Gillitzer, die hinter den Kulissen von "7 vs. Wild" arbeiten.

Schon in der zweiten Staffel in Panama wurden ein Teilnehmer von fremden Booten bespitzelt. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Der Bootsführer kannte die Personen in dem dubiosen Boot nicht. Da brach Panik aus: Denn wenn an die Öffentlichkeit kommt, dass Trymacs und Rumathra ausgeschieden sind, ist der Spannungsbogen der nächsten Folge ruiniert!

"Wir haben uns hinter einem Container versteckt", erinnert sich Behr.

Glücklicherweise schafften sie es, dem fremden Boot zu entkommen, indem sie nach dem Versteckspiel an einem anderen Hafen als geplant anlegten.

"Es fühlte sich an wie in einem billigen Agentenfilm", lacht die Allrounderin. "Es ist eine sehr leidenschaftliche und enthusiastische Community, die manchmal über die Stränge schlägt", fügt Moderator Gätjen hinzu.

Dass die Locations der "7 vs. Wild"-Drehs geleakt werden, war in der Kanada-Staffel aber nichts Neues. Schon in Panama kam beispielsweise ein fremdes Boot auf Jens "Knossi" Knossalla zu, der sich deshalb ganz schön erschreckt hatte.