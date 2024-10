Achtung, QR-Betrug: Wie gefälschte Knöllchen Euer Konto leer räumen

Leipzig - Wenn aus dem Knöllchen fürs Falschparken plötzlich eine Geldfalle wird, haben die Online-Betrüger wieder zugeschlagen. "Voss & Team" schauen sich das gefährliche Quishing genauer an und enthüllen in einem Test erschreckendes.

Täuschend echt: Hacker erstellen ganze Internetseiten, die den Originalen so stark gleichen, dass es den meisten Menschen nicht auffällt. © Screenshot/MDR

Quishing ist eine Form von Online-Betrug, hierbei werden Menschen über falsche QR-Codes beispielsweise zu Bezahlseiten gelockt.

Gibt man dort seine Daten ein, können die Betrüger auf der anderen Seite des Bildschirms diese live mitverfolgen, und zwar bis ins kleinste Detail.

"Das landet direkt beim Hacker: Name, Vorname, Kreditkartennummer, Ablaufdatum, Prüfcode", sagt IT-Experte Nico Müller in aller Deutlichkeit.

Die Folgen können verheerend sein und das Konto binnen kürzester Zeit leergeräumt, ohne, dass man auch nur etwas davon mitbekommt.

Was die Masche so gefährlich macht, sind die täuschend echt aussehenden Seiten. So wurden in Berlin-Marzahn beispielsweise Knöllchen gefälscht.

Hatte man den darauf befindlichen QR-Code gescannt, wurde man auf die vermeintliche Internetseite der Stadt weitergeleitet und konnte dort auch ganz einfach die Rechnung begleichen - und schon schnappte die Falle zu.