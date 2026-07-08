Ahrtal-Flut: Die Geschichte eines toten Vaters und beklemmende Berichte von Augenzeugen

Bad Neuenahr-Ahrweiler - "Plötzlich ist er weg, verschluckt vom Wasser und der Dunkelheit." Mit diesen Worten schildert die Journalistin Susanne Jäger den Tod ihres Vaters bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 . In ihrer sehr persönlichen Dokumentation "Allein in der Flut" lässt sie zudem Nachbarn ihrer Eltern zu Wort kommen, die ihre Erlebnisse während der Hochwasser-Katastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler schildern.

Nach der Flut: Die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 richtete beträchtlichen Schaden im Ahrtal an - 135 Menschen starben. © WDR/privat, Mexhide Bugujevci

Die Journalistin war mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen im Sommerurlaub, als am Morgen des 15. Juli 2021 ihr Mobiltelefon klingelte. Es war die Nummer ihres Vaters, doch als sie abnahm, meldete sich "eine andere Stimme". Ein Bekannter ihrer in Bad Neuenahr wohnenden Eltern berichtete von der Flut, und dass ihr 90-jähriger Vater vermisst würde.

In mehreren Kapiteln erzählt Susanne Jäger in der Dokumentation von ihrer Reise ins Ahrtal und von ihren Erlebnissen und Eindrücken dort. Sie schildert, wie sie ihre völlig verstörte Mutter in der Wohnung der Eltern auffand und zeichnet den dramatischen Tod ihres Vaters in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli nach.

Der 90-Jährige wollte sein Auto zu einem höher gelegenen Stellplatz fahren und verließ darum das Haus, als das Hochwasser einsetzte. Doch dann stiegen die Fluten überraschend schnell. Der Vater der Journalistin stand plötzlich kniehoch im Wasser - und die Strömung war stark.

"Meine Mutter erzählt mir später, dass mein Vater ganz ruhig vor der gegenüberliegenden Schule steht. Die meiste Zeit hält er sich am Griff der Autotür fest und blickt zu ihr hoch. Meine Mutter steht im ersten Stock der gemeinsamen Wohnung. Zwischen ihnen liegen nur wenige Meter, in dieser Nacht sind sie unüberwindbar. Main Vater kann sich nicht retten. Plötzlich ist er weg, verschluckt vom Wasser und der Dunkelheit", berichtet Jäger.

Der Leichnam des 90-Jährigen wurde erst am 27. Juli 2021 gefunden: "Der Fundort liegt eineinhalb Kilometer von der Wohnung meiner Eltern entfernt. Die Strömung hatte meinen Vater die Straße hinunter mitgenommen."