Sommer-Party am Rheinufer: WDR feiert 80 Jahre NRW - Eintritt frei
Von Jonas-Erik Schmidt
Duisburg - Musik, Grilltipps und kleine Wettkämpfe bei freiem Eintritt: Der WDR lädt am 25. Juli zu einer großen Sommer-Party ans Rheinufer in Duisburg ein.
Rund 1000 Gäste können das Event, das live im WDR-Fernsehen und in der Mediathek übertragen wird, an Ort und Stelle verfolgen, wie die Organisatoren ankündigten. Eine Anmeldung vorab sei nicht notwendig.
Anlass für den bunten Abend ist, dass Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen 80 Jahre alt wird. Als Landesgeburtstag gilt der 23. August - im Jahr 1946 wurde NRW an diesem Datum aus der Taufe gehoben.
Moderiert wird das Open-Air-Sommerfest von Anne Willmes und Sven Kroll.
Sie erwarten unter anderem Zuschauerteams aus den verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens, die gegeneinander antreten und um den Sieg für ihre NRW-Heimat kämpfen werden.
Auch soll verkündet werden, welche Orte beim Voting "Welche sind die schönsten Ausflugsziele im Westen?" gewonnen haben.
Zu den musikalischen Highlights werden Auftritte der Popsängerin Loi ("Gold") und des Musikers After Cooking gehören. Dazu werden Cocktail-Kreationen präsentiert und Grilltipps gegeben.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa