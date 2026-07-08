Sommer-Party am Rheinufer: WDR feiert 80 Jahre NRW - Eintritt frei

Duisburg - Musik, Grilltipps und kleine Wettkämpfe bei freiem Eintritt: Der WDR lädt am 25. Juli zu einer großen Sommer-Party ans Rheinufer in Duisburg ein.

Die Sängerin Loi steht bei der ZDF-Show "Celebrate at the Gate" vor dem Brandenburger Tor auf der Bühne. Nun wird sie in Duisburg auftreten. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Rund 1000 Gäste können das Event, das live im WDR-Fernsehen und in der Mediathek übertragen wird, an Ort und Stelle verfolgen, wie die Organisatoren ankündigten. Eine Anmeldung vorab sei nicht notwendig.

Anlass für den bunten Abend ist, dass Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen 80 Jahre alt wird. Als Landesgeburtstag gilt der 23. August - im Jahr 1946 wurde NRW an diesem Datum aus der Taufe gehoben.

Moderiert wird das Open-Air-Sommerfest von Anne Willmes und Sven Kroll.

Sie erwarten unter anderem Zuschauerteams aus den verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens, die gegeneinander antreten und um den Sieg für ihre NRW-Heimat kämpfen werden.

Auch soll verkündet werden, welche Orte beim Voting "Welche sind die schönsten Ausflugsziele im Westen?" gewonnen haben.