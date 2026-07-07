07.07.2026 13:18 "Manchmal wünscht man sich, er hätte einen mit dem Auto erwischt": So leiden Zeugen des Attentats von Magdeburg

1,5 Jahre nach dem Anschlag in Magdeburg kämpft Augenzeugin Ramona mit einer PTBS. Hilfe bekam sie erst nach zehn Monaten.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig/Magdeburg - Das Urteil im Prozess um den Amokfahrer auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist gesprochen. Was bleibt, ist die Trauer um fünf Frauen und einen Jungen, die ihr Leben lassen mussten, und der Versuch, ein Attentat zu verarbeiten, bei dem Hunderte Menschen verletzt wurden. Wie geht es den Betroffenen gut 1,5 Jahre danach? "Exactly" berichtet.

Ramona ist eine Augenzeugin der Tat. Sie leidet noch immer stark unter den Geschehnissen. © MDR Es ist der 20. Dezember 2024, als Taleb A. (51) kurz nach 19 Uhr mit einem Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt direkt in eine Menschenmenge raste. Ramona ist eine von vielen Augenzeugen der Tat. Sie blieb körperlich unverletzt, doch das Gesehene belastet sie noch immer stark. Nach einem Klinik- und anschließenden Reha-Aufenthalt bekommt sie die Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung. Und das war es. Statt eines Therapieplatzes gibt es eine Liste mit Telefonnummern. Erst zehn Monate später findet Ramona einen Platz. TV & Shows Beziehungs-Abgründe in neuer Reality-Show: Vergebener hat Nacktfotos von toter Frau auf dem Handy?! "Es ist wirklich so, dass man sich manchmal fast schon wünscht, er hätte einen mit dem Auto erwischt", so ihre drastischen Worte. Sie ist psychisch stark traumatisiert, doch das scheint nicht mehr zu reichen. Seit 1,5 Jahren kann Ramona nicht mehr arbeiten. Ihr Krankengeld läuft bald aus, wie es dann weitergeht, weiß sie nicht.

Taleb A. (51) wurde im Juni 2026 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am 20. Dezember 2024 beschloss Taleb A. mit einem Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt zu rasen. © MDR/Andreas Lander

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