Nase abgeschnitten! Grausamer Cold-Case-Mord vor krasser Wendung

Ulm - Der Mord an Rafael Blumenstock (†28) liegt mehrere Jahrzehnte zurück, ist aber zum Cold Case geworden. Die bisherigen Ermittlungen stützten sich auf Schwulenhass als Motiv. Das könnte sich jetzt ändern.

Alles in Kürze

Nachgestellte XY-Szene: Mit wem ist Rafael Blumenstock aneinandergeraten? © ZDF/Saskia Pavek

3. November 1990. Rafael Blumenstock ist laut filmischer Rekonstruktion der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" abends mit seinem älteren Bruder in der Ulmer Innenstadt unterwegs.

Er scheint nicht bei der Sache zu sein, hat einen Streit mit seiner Mutter im Kopf. Er beschließt, in seine WG zu gehen und mit ihr zu telefonieren. Sie vertragen sich - und Rafael zieht wieder ins Nachtleben. Diesmal alleine.

Anfang der 90er-Jahre ist Rafael aufgrund seines äußerlichen Erscheinungsbildes äußerst auffällig. Er ist transident, fühlt sich als Frau, trägt dementsprechende Kleider, schminkt sich. Passte dies nicht ins Weltbild seiner Mörder?

Rafael verbringt die Nacht in verschiedenen Lokalitäten, in denen er sich nur kurz aufhält. Irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr am Morgen des 4. November 1990 begegnet er dann den Tätern auf dem zentralen Ulmer Münsterplatz.