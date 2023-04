"Aktenzeichen XY" soll bei Mordfall helfen: Wurde "Metzger"-Rene von Rockern erschossen?

Rene Kunze (†41) soll Kontakte ins Rockermilieu gehabt haben. Am 14. Juli 2021 fand man seine Leiche in Mainz-Kastel. © Polizeipräsidium Westhessen

Am 14. Juli 2021 wurde im Bereich der Kleingartenanlage "Am Gleisdreieck" in Mainz-Kastel gegen 9.30 Uhr eine Leiche aufgefunden. Wie die Obduktion später feststellen sollte, getötet durch zwei Schüsse in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli.

Dabei handelt es sich bei dem Toten um keinen Unbekannten, denn der 41-jährige Rene Kunze soll Mitglied der Hells Angels gewesen sein und ist polizeilich bereits in Erscheinung getreten.

Vor seinem Ableben saß Kunze in der JVA Ziegenhain (Landkreis Schwalm-Eder), wo er 2010 eine Koch-Ausbildung abschloss. In der Rocker-Szene war er unter dem Spitznamen "Metzger" bekannt, entsprechend seinem vorigen Beruf in jenem Handwerk.

Bis heute konnte der Mord von der Wiesbadener Kriminalpolizei nicht aufgeklärt werden. Unklar ist beispielsweise, ob der Fundort der Leiche gleichbedeutend mit dem Tatort ist oder ob Kunze unterhalb der Unterführung des Otto-Suhr-Rings nur abgelegt wurde.

Jetzt soll also ein weiterer Fahndungsaufruf sowie die Ausstrahlung bei der Kriminalsendung "Aktenzeichen XY", die am Mittwochabend (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen sein wird, zur Lösung des mysteriösen Mordes beitragen.