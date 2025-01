Brandanschlag auf Synagoge: "Aktenzeichen XY"-Zuschauer löst den Fall

Oldenburg - Am 5. April 2024 verübte ein lange Zeit unbekannter Täter einen Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge . Nun konnte er doch noch identifiziert und festgenommen werden - dank der TV-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ".

Im April 2024 wurde die Synagoge in Oldenburg Opfer eines Brandanschlags. Neun Monate später konnte der Täter festgenommen werden. © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland

Der Fall war am vergangenen Mittwoch in der ZDF-Sendung vorgestellt worden. Anschließend gingen bei der Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein, wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten.

Eine vielversprechende Spur führte daraufhin zu einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Vechta. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn.

Die Ermittler konnten den mutmaßlichen Täter am heutigen Freitagmittag in der Stadt Vechta lokalisieren und vorläufig festnehmen. Der Einsatz verlief ohne Zwischenfälle.

Während die Wohnung des Mannes auf Beschluss des Amtsgerichts durchsucht wurde, gab der 27-Jährige die Tat in einer ersten Vernehmung zu.

Mittlerweile wurde der Mann bereits einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Verdächtige kam daraufhin ins Gefängnis.