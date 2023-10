Brutaler Angriff auf 13-Jährigen: Findet "Aktenzeichen XY" nun den Täter?

Braunschweig - Im Juli 2022 wurde ein 13-Jähriger in Braunschweig (Niedersachsen) an einer Bushaltestelle von einem Mann brutal attackiert. Der Unbekannte wurde nie gefasst. Nun wird mithilfe der Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwoch nach weiteren Hinweisen zu dem Täter gesucht.