Bäckerlehrling (†16) brutal getötet: Konkrete Hinweise nach "Aktenzeichen XY"!

Wörth am Main - Im bis heute ungelösten Mordfall des im Jahr 1990 in Unterfranken getöteten Bäckerlehrlings Klaus Berninger (†16) hat die Polizei nach der Ausstrahlung eines Beitrags in der gestrigen Ausgabe von " Aktenzeichen XY ... Ungelöst " wichtige Hinweise erhalten.

Seitdem im vergangenen Jahr der "Cold Case" Klaus Berninger wieder aufgerollt wurde, sucht die Polizei auch mit Plakaten verstärkt nach neuen Hinweisen. © Nicolas Armer/dpa

Zwei der rund 200 neuen Hinweise seien konkret und würden nun geprüft, teilte ein Sprecher der Polizei Unterfranken am heutigen Donnerstag mit.

Diese richteten sich gegen eine Person aus dem persönlichen Umfeld des Getöteten. Weitere Details wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben.

Der 16-jährige Klaus Berninger aus Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) war am 20. Dezember 1990 verschwunden. Drei Tage später fanden Spaziergänger am Morgen seine Leiche in einem nahe gelegenen Waldstück an der bayerisch-hessischen Grenze.

Zunächst blieb die Suche nach dem Täter erfolglos und wurde schließlich eingestellt. Im vergangenen Jahr wurde der Fall dann aber wieder aufgerollt. Unter anderem förderten DNA-Untersuchungen, Zeugenaufrufe und eine Suchaktion im Waldstück, in dem die Tat mutmaßlich passiert ist, neue Hinweise zutage.

Zu zweien dieser Hinweise gingen am gestrigen Mittwoch nach der Ausstrahlung von "Aktenzeichen XY" besonders viele Anrufe ein.