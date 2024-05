Heiratsschwindler betrügt Verlobte mit ihrer Mutter - und tötet beide grausam

Bad Bayersoien - Von einem seiner schwierigsten und aufwendigsten Fälle spricht der damalige Soko-Leiter Werner Burger in der ZDF-Sendung "XY gelöst" , wenn er an einen Zweifach-Mord vor 22 beziehungsweise 20 Jahren nahe Garmisch-Partenkirchen zurückdenkt. Der Täter kam aus der Familie der Opfer. Und führte ein astreines Doppelleben.

Die Kleidungsstücke der zunächst Unbekannten, allesamt gefertigt und verkauft in Italien, werden 45 Kilometer entfernt bei Mittenwald gefunden. Neben der Kleidung lassen auch die Zahnbehandlungen auf eine Italienerin schließen, was sich später bewahrheiten soll.

Sie erlitt schwerste Verletzungen durch stumpfe Gewalt - über den kompletten Körper verteilt und jeweils passiert, bevor sie überfahren wurde. Als Todesursache wird Ersticken am eigenen Blut festgestellt.

Drei Wochen vor ihrem Tod schreibt Elisabeth L. einen Abschiedsbrief an ihre Tochter Eleonora S., in dem sie ihr mitteilt, ein neues Leben beginnen zu wollen. Genau das könnte die Ermordete tatsächlich geplant haben. Nicht nur über die Affäre zwischen ihr und ihrem Verlobten Francesco A. weiß S. nichts. Auch dass ihr Verlobter seit Jahren mit einer anderen Frau verheiratet ist und drei Kinder hat, entzieht sich ihrer Kenntnis.

Unter einem Fingernagel der Frau kann eine Hautschuppe gefunden werden, zudem ein blutiger Fingerabdruck an ihrer Schuhsohle. Die DNA des mutmaßlichen Täters hat man. Nur lässt diese sich nicht in der Datenbank finden.

Ihr Verlobter gibt an, es handele sich um Selbstmord, weil sie den Tod ihrer Mutter nicht verkraftet habe. Eine Lüge. Denn er hat auch ihr Leben auf dem Gewissen, wollte mit dem Geld seiner Schwiegermama und ohne seine Verlobte mit seiner eigentlichen Familie weiterleben.

Wenig später erhält er eine SMS seiner Tochter. Er solle sich um den Hund kümmern, es tue ihr leid. Am 17. Januar 2004 wird die Tochter gefunden - erschossen.

Bei einer Vernehmung des unschuldigen Witwers der Toten wird ihm tunlichst abgeraten, Ermittlungsergebnisse weiterzugeben. Allerdings ruft er seinen Schwiegersohn an, teilt ihm diese mit. Und begeht wohl einen tragischen Fehler.

Den gesamten Fall zeigt das ZDF in "XY gelöst" am Mittwoch (22. Mai) ab 21 Uhr. Vorab gibt es die Folge schon jetzt in der ZDF-Mediathek.