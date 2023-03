Er kam als Putzhilfe: Küchenmesser-Killer ersticht Lothar (†71) in seinem Rollstuhl

Sulzbach/Saar - Im Mai 2022 wird Lothar Senz (†71) in seiner Wohnung mit zahlreichen Stichen getötet. Zugefügt mit einem Küchenmesser. Während er in seinem Rollstuhl sitzt. Ein grauenhafter Mord, der auch mithilfe von " Aktenzeichen XY ungelöst " aufgeklärt werden soll.

Nach 16 Uhr, möglicherweise auch erst am Abend, muss dann Lothars Mörder in die Wohnung gekommen sein, den er wohl als Putzhilfe engagiert hatte.

Zuletzt lebend gesehen wurde der Senior am Freitag, den 13. Mai 2022. Der Mitarbeiter eines Pflegedienstes war gegen 13 Uhr bei ihm und verließ rund 20 Minuten später die Wohnung an der Sulzbachtalstraße wieder.

Der Tatort befindet sich in der Sulzbachtalstraße, unweit des Knappschaftsklinikums Saar und einer Grünanlage, wo Spaziergänger den Mörder möglicherweise gesehen haben. © Google Earth/ZDF

In der Aktenzeichen-Sendung am Mittwochabend nannte Thomas Wollenschneider, der Leiter der Mordkommission der Kripo Saarbrücken, weitere Details. So war der Fall kurz nach der Tat scheinbar schon fast aufgeklärt.

"Aufgrund von mehreren Zeugenaussagen wurde eine Person vorläufig festgenommen, die zu diesem Zeitpunkt dringend tatverdächtig war. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass er als Täter ausgeschlossen werden konnte", so der Beamte.

Aufgrund der vom Mörder hinterlassenen eigenen Blutspuren konnten neben Geschlecht und ungefährem Alter auch seine Haut-, Augen- und Haarfarbe bestimmt werden.

Folgende Beschreibung des Mannes gibt es:

zwischen 36 und 46 Jahre alt



braune Augen



braune bis schwarze Haare



etwas dunklerer Hauttyp als beim durchschnittlichen Mitteleuropäer



trug zur Tatzeit Adidas Sportschuhe der Reihe Swift Run



Die Polizei konnte rekonstruieren, dass Herr Senz am Vormittag des 13. Mai 2022 in seinem Stamm-Eiscafé "Adria", später auch am Revanusaplatz war. Kam er dort mit Personen in Kontakt, die nun als Zeugen oder gar Täter infrage kommen?