Filmreifes Kidnapping an Autobahn-Auffahrt: Latexmasken-Täter bestens vorbereitet

Dinslaken - Vermutlich mindestens eine Woche lang wird ein Unternehmer ausspioniert, bis er schließlich filmreif an einer Autobahnauffahrt gekidnappt, in sein Haus gebracht und ausgeraubt wird. Die Gruppierung soll mithilfe von " Aktenzeichen XY " hochgenommen werden.

Szenenfoto: Ein Geschäftsmann wird überfallen, gekidnappt und ausgeraubt. © ZDF/Saskia Pavek

Nach einem Besuch bei seiner Tochter in Grefrath macht sich der 48-Jährige am 26. Februar 2023 gegen 21 Uhr mit seinem VW auf den Heimweg ins 60 Kilometer entfernte Dinslaken. Schon nach kurzer Zeit fährt ein dunkler Audi SQ7 kurz vor ihm vom REWE-Parkplatz an der Schanzenstraße.

Auf dem viertelstündigen Weg über die Grefrather Landstraße zur A40-Auffahrt Wankum überholt ein Mercedes-Sprinter die beiden Fahrzeuge. Mehrere Männer mit gleichartigen Latexmasken umzingeln den VW, zerstören eine Seitenscheibe und ziehen den Fahrer aus dem Auto.

Mit verklebter Brille und mit Handschellen gefesselt wird das Opfer auf der Ladefläche des Transporters mitgenommen. Die Fahrt endet an seinem Dinslakener Haus - ohne, dass der Mann die Adresse mitteilen muss.

Mit dem Türcode und der Zahlenkombi des Tresors gelangen die vier bis fünf Täter ins Haus, lassen Waffen, Goldmünzen, Bargeld und Schmuck im hohen sechsstelligen Wert mitgehen. Eine Auflistung der 14 geraubten Waffen findet Ihr auf zdf.de.

Im Haus versprühen sie eine chemische Substanz, vermutlich um Spuren zu vernichten. Den Mann lassen sie bis auf die Unterhose alle Klamotten ausziehen und nehmen diese mit.