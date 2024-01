Mordfall nach 33 Jahren aufgerollt: "Aktenzeichen XY ungelöst" hofft auf Hinweise

Frau Dörrier und ihr Mann Walter Dörrier lebten seit 1973 kinderlos in der zweigeschossigen Villa an der Grenze zum Stadtteil Hermsdorf. Herr Dörrier soll ein leidenschaftlicher Sammler von Antiquitäten gewesen sein.

Schließlich wurde die 77-Jährige am Abend des 20. August tot in ihrem Zuhause aufgefunden.

Damals wurde Ella Dörrier (77) in der Nacht vom 19. zum 20. August in ihrem Haus im Otternweg 7 in Frohnau getötet.

Die Brosche aus Gelbgold, mit Brillanten und Perlen besetzt und einer Biberperle fehlt aus dem Besitz der getöteten Frau. © Polizei Berlin

Die zuständige Ermittlungsdienststelle des Landeskriminalamtes fragt:

Wer hat in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1990 verdächtige Beobachtungen rund um das Haus im Otternweg in Frohnau gemacht?

Wer hat im Vorfeld der Tat Personen oder Fahrzeuge vor dem Haus Otternweg 7 bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kannte das Opfer Ella Dörrier und wurde bisher noch nicht von der Polizei befragt oder kann ergänzende Hinweise geben?

Wo wurden im August/September 1990 Einbrüche in Frohnau und Umgebung begangen, bei denen der/die Täter ähnlich wie bei Frau Dörrier über das Entfernen der Fenstergitterstäbe am Kellerfenster in das Haus gelangten?

Wem wurde nach dem 20. August 1990 eine wie im Bild gezeigte Brosche angeboten?

Gibt es Personen, denen gegenüber sich der/die Täter im Laufe der Jahre anvertraut und Täterwissen preisgegeben hat/haben?

Die Spurenlage im Haus schließt eine Beziehungstat nicht aus. Gibt es Erkenntnisse zu Personen im ehemaligen Umfeld der Frau Dörrier, die Kontakt mit ihr pflegten?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911911 oder per E-Mail an lka11-se-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.