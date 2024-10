Nach "Aktenzeichen XY"-Ausstrahlung: Neuigkeiten zum mysteriösen Mord an Joggerin (†36)!

Lampertheim - Am Mittwochabend wurde der grausame Mord an einer 36-jährigen zweifachen Mutter aus Lampertheim ( Südhessen ) im Rahmen der ZDF-Kriminalsendung " Aktenzeichen XY…ungelöst " vorgestellt. Nun gibt es neue Entwicklungen, doch der Killer läuft weiterhin frei herum.

Auf dem Waldparkplatz am Lorscher Weg stellte die 36-jährige Frau ihr Auto ab und begab sich zum Joggen in das dortige Waldstück, wo sie kurz darauf getötet wurde. © Kripo

Aktuell spreche nichts für eine Beziehungstat, stellte Kriminalhauptkommissarin und Leiterin der zuständigen Mordkommission "1609", Cindy Graf, bei "Aktenzeichen XY" zunächst klar.



Zudem berichtet sie, dass die Kleidung der Getöteten intakt und geordnet gewesen sei - ein Sexualverbrechen also eher unwahrscheinlich. Ein genaues Motiv der Tat auszumachen, sei Graf zufolge bislang allerdings noch schwierig.

Der Inhalt einer Bauchtasche, die die zweifache Mutter bei sich trug, sei mitgenommen worden.

Eine Tatwaffe habe man bisher indes nicht gefunden. Möglicherweise handelt es sich dabei um ein Messer, denn bereits bekannt ist, dass die 36-Jährige mehrere Stichverletzungen aufwies.

Am Auto des Opfers, das gegen 10.30 Uhr auf dem etwa 1,2 Kilometer vom Tatort entfernten Waldparkplatz am Lorscher Weg abgestellt wurde, fanden die Beamten keine Spuren. Aus diesem Grund gehe man davon aus, dass der Täter nicht am Fahrzeug der Frau gewesen sei.