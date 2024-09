Junge Mutter beim Joggen erstochen: Führt "Aktenzeichen XY"-Ausstrahlung zum Mörder?

Lampertheim - Der brutale Mord an einer 36-jährigen zweifachen Mutter im südhessischen Lampertheim (Landkreis Bergstraße), der sich am 16. September dieses Jahres ereignete, ist weiterhin ungeklärt. Nun wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vorgestellt werden.