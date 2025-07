Tramperin mit ulkigem Hut brutal ermordet: Gibt eine mysteriöse Postkarte neue Hinweise?

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wurde im Cold Case der vor 35 Jahren ermordeten Ulrike Hermann nun ein mysteriöses neues Indiz vorgestellt.

Von Lena Schubert

Gifhorn - Neue Hinweise in gruseligem Cold Case! Vor etwa 35 Jahren wurde die damals 26-jährige Ulrike Hermann brutal ermordet. Wer sie getötet hat, ist bis heute unklar. In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wurde am Mittwoch ein mysteriöses neues Indiz vorgestellt.

Alles in Kürze Ulrike Hermann wurde 1990 brutal ermordet.

Mörder und persönliche Gegenstände fehlen noch.

Postkarte mit männlicher DNA gefunden.

Kripo bittet um Hinweise für Aufklärung.

Belohnung von 5000 Euro ausgeschrieben. Mehr anzeigen

An der Raststätte Allertal Ost an der A7 wurde sie zuletzt gesehen. © Kripo Gifhorn

Vermutlich ist sie in einen weißen VW-Bus gestiegen. © Kripo Gifhorn

35 Jahre nach Mord an Studentin: Neben dem Mörder fehlen auch ihre persönlichen Gegenstände