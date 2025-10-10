Fünfjährige verschwindet aus Kinderzimmer: Dann machen Angehörige schrecklichen Fund

Hagen (NRW) - Fast 40 Jahre nach dem brutalen Mord an einem fünfjährigen Mädchen aus dem Sauerland wird der ungeklärte Kriminalfall neu aufgerollt. Die Ermittler hoffen durch die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " auf neue Hinweise.

Die fünfjährige Zeynep (†) verschwand in der Nacht vom 14. auf den 15. November 1986 aus ihrem Kinderzimmer und wurde am nächsten Morgen tot aufgefunden. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Polizei Hagen

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen verschwand die damals fünfjährige Zeynep I. aus Neuenrade (Märkischer Kreis) in der Nacht vom 14. auf den 15. November 1986 auf unerklärliche Weise aus ihrem Kinderzimmer, nachdem sie zuvor mit ihrer Familie den Abend in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Waldrand der Kleinstadt verbracht hatte.

Demnach war das türkische Mädchen gegen 21 Uhr von seinem Vater zu Bett gebracht worden, schlief daraufhin gemeinsam mit seinen Geschwistern in einem Schlafzimmer ein. In der Nacht verschwand Zeynep dann auf unbemerkte Weise aus der elterlichen Wohnung.

"Ob sie selbstständig die Wohnung und das Haus verließ oder von einer Person dazu bewegt wurde, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden", berichtete ein Sprecher der Beamten.

Die Eltern der Fünfjährigen bemerkten ihr Verschwinden am nächsten Morgen gegen 4.30 Uhr und begannen sofort mit der Suche nach ihrer Tochter.

Etwa eine Stunde später und nur wenige hundert Meter entfernt entdeckten Angehörige dann zusammen mit den ersten eingesetzten Polizeibeamten am Rande eines Waldstücks gegenüber des Wohnhauses die Leiche des Kindes.