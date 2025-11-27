Kleine Zeynep (†5) erstochen an Stacheldrahtzaun gefunden: Wohnte ihr Killer im selben Haus?

Neuenrade (NRW) - Viele Hinweise und eine Erhöhung der Belohnung sind das Ergebnis der Ausstrahlung des 39 Jahre zurückliegenden Mordes an Zeynep (†5) in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ". Führen markante Handschuhe nach fast vier Jahrzehnten zum Killer?

Wieso musste Zeynep sterben und wer hat sie getötet? © Kripo Hagen

Die Tochter einer türkischen Gastarbeiterfamilie aus Neuenrade (Märkischer Kreis) war in der Nacht vom 14. auf den 15. November 1986 aus dem elterlichen Wohnhaus in der Eichendorffstraße verschwunden und wenige Stunden später tot an einem Stacheldrahtzaun neben einem Waldgebiet gefunden worden.

Bis heute unklar: Wieso verließ Zeynep das Kinderzimmer mitten in der Nacht? Und tat sie das aus eigenem Antrieb oder hat sie jemand mitgenommen?

Die Entführung durch eine ihr unbekannte Person schließen die Ermittler weitestgehend aus, da sich die Fünfjährige vermutlich gewehrt hätte, was andere Familienmitglieder aus dem Schlaf geholt hätte.

Obwohl der Cold Case so lang zurückliegt, liefen im ZDF-Studio einige Hinweise ein - darunter ein äußerst vielversprechender.