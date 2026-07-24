Wem öffnete sie bereitwillig die Tür? Mord an 78-jähriger Frau bei "Aktenzeichen XY"
Von Petra Albers
Essen - Vor 29 Jahren wurde eine Rentnerin in ihrem Haus in Essen umgebracht - nun nimmt die Polizei einen neuen Anlauf, um ihren Mörder zu finden.
Der Fall werde am Mittwoch (29. Juli) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" vorgestellt, teilte die Polizei mit.
Die 78-Jährige war 1997 im Essener Stadtteil Burgaltendorf erschlagen worden. Die wohlhabende Frau lebte laut Polizei zurückgezogen und vorsichtig.
Dennoch gebe es Hinweise darauf, dass der Täter nicht gewaltsam ins Haus eingebrochen war. Er flüchtete mit Bargeld und den Tagebüchern des Opfers.
Am Tatort fanden die Ermittler DNA-Spuren, die vom Mörder stammen dürften.
Die Polizei hofft auf neue Hinweise zu Personen, denen das Opfer bereitwillig die Tür geöffnet haben könnte.
Möglicherweise gebe es auch Mitwisser, die nach dieser langen Zeit bereit seien, ihr Schweigen zu brechen, um zur Aufklärung des Falles beizutragen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa