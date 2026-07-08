Seit fünf Jahren verschwunden: Vermisstenfall beschäftigt jetzt "Aktenzeichen XY"

Großlangheim - Fünf Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden eines Mannes aus Unterfranken setzen die Ermittler auf die ZDF-Sondersendung " Aktenzeichen XY... Vermisst ".

Der mittlerweile 31-jährige Sebastian Geier wird seit fünf Jahren vermisst. Nun soll "Aktenzeichen XY" bei der verzweifelten Suche nach ihm helfen. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Polizei Unterfranken

Am Mittwochabend um 20.15 Uhr soll der Fall dort vorgestellt werden, wie das ZDF mitteilte.

Womöglich erinnern sich durch die Sendung Zeugen, die etwas zum Verschwinden des damals 26 Jahre alten Sebastian Geier im Juli 2021 sagen können.

Geier war zuletzt in der Innenstadt von Kitzingen gesehen worden. Er lebte mit seiner Mutter im nahen Großlangheim und hielt sich regelmäßig in Kitzingen sowie in Würzburg auf.

Weil er durch ein kostenloses Ticket Bus und Bahn nutzen konnte, schloss die Polizei zu Beginn ihrer Ermittlungen nicht aus, dass er sich auch weiter entfernt innerhalb Deutschlands aufhalten könnte. Womöglich lebte Geier zeitweise im Obdachlosenmilieu oder bei Bekannten.

Warum der damals 26-Jährige wirklich verschwand, ist unklar. Möglich ist den Angaben zufolge, dass Stress innerhalb der Familie ihn belastet hat - insbesondere bevorstehende Erbstreitigkeiten.

Denkbar sei aber auch, dass er aufgrund seiner Gutmütigkeit an die falschen Menschen geraten sei. Auch ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei suchte sogar mit Leichenspürhunden im Raum Großlangheim nach dem Vermissten - vergeblich.