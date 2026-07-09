09.07.2026 08:21 Alishia will als Luca leben, macht seltsame Reise und verschwindet spurlos

Aktenzeichen XY Vermisst (ZDF): Ohne erkennbaren Grund ist Alishia "Luca" Bucher aus Adligenswil in der Schweiz vor mehr als fünf Jahren verschwunden.

Von Nico Zeißler

Sursee (Schweiz) - Ohne erkennbaren Grund ist Alishia "Luca" Bucher vor mehr als fünf Jahren verschwunden. Seitdem gibt es keine Anzeichen, dass die junge Frau, die als Mann leben wollte, noch am Leben ist. Mithilfe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY Vermisst" soll ihr mögliches Schicksal nun geklärt werden. Hinweis: Weil die vermisste Person bei Behörden als Frau geführt wird, verwendet TAG24 die weibliche Variante.

Alishia "Luca" Bucher, die sich einer Geschlechtsangleichung unterziehen wollte und sich bereits in einer Hormonbehandlung befand, verschwand am 22. April 2021 im Alter von 21 Jahren. © Bildmontage: Polizei Luzern Am 22. April 2021 reiste Alishia um die Mittagszeit von ihrem Wohnort Adligenswil zunächst an den Luzerner Bahnhof, wo sie sich nachmittags bis abends vor allem im Bereich des Busbahnhofs aufhielt. Um 20.05 Uhr fuhr sie höchstwahrscheinlich mit einem Regioexpress in Richtung Olten - zumindest lässt der Handystandort darauf schließen. 20.27 Uhr hielt der Zug in Sursee, wo das Handy bis 0.03 Uhr im Ortsteil Haselmatte eingeloggt war. "Ab 1.05 Uhr verliert sich plötzlich die Spur", sagte Jürg Wobmann von der Kripo Luzern am Mittwochabend in der ZDF-Sendung. Was Alishia in Sursee gemacht haben könnte, ist unklar. Ebenso, ob die Vermisste tatsächlich im Zug saß oder jemand mit ihrem Handy verreist ist. Aktenzeichen XY ungelöst Rätselhaftes Verschwinden von Dresdnerin Corina Niemand (43): "Ist nicht aus freien Stücken gegangen" Der letzte gesicherte Aufenthaltsort war gegen 19.30 Uhr am Luzerner Bahnhof, wo sie sich wie so oft mit Personen am Rande der Gesellschaft traf, Alkohol und Drogen konsumierte.

Aktenzeichen XY Vermisst: Wurde Schweizerin Opfer eines Verbrechens?

Zuletzt gesehen wurde Bucher am Abend des 22. April 2021 am Luzerner Busbahnhof. (Archivbild) © IMAGO/Pius Koller Alishia, davon ist Wobmann überzeugt, ist wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. "Die Luzerner Polizei hat viele Suchaktionen durchgeführt. Bei einem natürlichen Todesfall oder Unfall wäre sie ziemlich sicher aufgefunden worden", so der Polizeisprecher. Auffällig ist auch, dass es seit ihrem Verschwinden keine Bewegungen auf ihrem Bankkonto gibt, ebenso keine Aktivitäten auf dem Smartphone oder ihren Profilen in den sozialen Netzwerken. Auch ihre Mutter Anita, bei der sie sich nahezu täglich meldete, hat seit mehr als fünf Jahren nichts von ihrer Tochter, die als Mann leben wollte und die sie bei ihrer weitreichenden Entscheidung unterstützte, gehört. Aktenzeichen XY ungelöst Seit fünf Jahren verschwunden: Vermisstenfall beschäftigt jetzt "Aktenzeichen XY" Seit der TV-Ausstrahlung und bis Donnerstagmorgen seien "einzelne Hinweise eingegangen", bestätigte Polizeisprecher Urs Wigger auf TAG24-Anfrage. Diese werde nun nachgegangen. "Zu den einzelnen Hinweisen können aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden."

Personenbeschreibung von Alishia "Luca" Bucher