Wurde Paul wegen Drogen getötet? "Aktenzeichen XY ungelöst" sucht nach Vermisstem aus "OBI"

Rathenow - Bei einem vermissten 24-jährigen Mann aus Rathenow hat die Polizei einen schrecklichen Verdacht. Bereits seit einem Jahr gibt es kein Lebenszeichen von Paul B., dafür aber Anhaltspunkte, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. In der Live-Sendung " Aktenzeichen XY ... ungelöst " hoffte die Kripo am Mittwochabend auf den entscheidenden Hinweis.

Seit einem Jahr ist Paul B. (24) aus Rathenow (Havelland) spurlos verschwunden und wird von der Kripo gesucht. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Der 24-Jährige wurde zuletzt am 16. April vergangenen Jahres in einem "OBI" Baumarkt am Schwedendamm gesehen. Dort holte er mit einem unbekannten Mann, der auf circa 40 Jahre geschätzt wird, einen Hubwagen für Paletten ab und brachte diesen zu seiner Wohnung. Einen Tag später war der 24-Jährige spurlos verschwunden.

Die Polizei erhielt in der Vergangenheit einen Hinweis aus der Bevölkerung und suchte daraufhin im Januar in einem Wald bei Rathenow mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften nach Paul B., doch ohne Erfolg.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Vermisste in Geschäfte mit Drogen verwickelt gewesen war. Paul B. hatte eine Katze, die er seiner Mutter nach nie vernachlässigen wurde. Ermittler fanden jedoch auch Futter für Hunde in seiner Wohnung, worin er Mutmaßungen nach Drogen verschweißt haben könnte.

Den Beamten liegen mehrere Hinweise vor, dass der junge Mann womöglich unter Gewalteinwirkung getötet worden sein könnte. Zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen konnte die Kriminaloberhauptkommissarin Jana Engler in der Sendung zum Schutz nichts weiter sagen.