"Alles was zählt": Fan-Liebling feiert großes Comeback nach zehn Jahren

Nach über zehn Jahren feiert Tanja Tischewitsch (35) alias Tina Gouverneur ihr großes AWZ-Comeback als Verkäuferin im wiedereröffneten Prunkwerk. © Bildmontage: RTL (2)

Zehn Jahre ist es nun schon her, dass Tanja Tischewitsch (35) den AWZ-Kosmos verlassen hat. Jetzt kehrt die einstige DSDS-Kandidatin in ihrer Paraderolle als Tina Gouverneur zurück nach Essen, um das wiedereröffnete und komplett neu gestaltete Prunkwerk aufzumischen.

Ihr Comeback ist für Tanja ein Grund zum Feiern: "Es war wie ein kleines Familientreffen mit Ania Niedieck (41, spielt Isabelle Reichenbach), Jörg Rohde (40, spielt Ben Steinkamp) und Silvan Pierre-Leirich (64, spielt Richard Steinkamp) - einfach schön, wieder dabei zu sein", freut sich die mittlerweile 35-Jährige.

In ihrer zweiten AWZ-Ära will sie Tina noch mehr Facetten verleihen - und die Fans so in ihren Bann ziehen. "Vor zehn Jahren war Tina quirlig und impulsiv - jetzt möchte ich auch ihre sensiblere, weichere Seite zeigen und der Figur noch mehr Tiefe verleihen", betont die leidenschaftliche Schauspielerin.

Die erste Folge mit Tanja wird in der Eventwoche am 20. Februar (Folge 4640) wie gewohnt ab 19.05 Uhr bei RTL zu sehen sein.