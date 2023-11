Alles was zählt: Hanna will Kilian verführen, seine Reaktion spricht Bände

Essen – Bahnt sich hier etwa eine heiße Affäre an? In der neuen " Alles was zählt "-Woche versucht Hanna Kern Kilian Reichenbach zu verführen, doch der Geschäftsmann reagiert nicht wie erwartet.

Isabelle (Ania Niedieck, 41) wird von Justus (Matthias Brüggenolte, 44) bedroht und unter Druck gesetzt. © RTL/Julia Feldhagen

Was Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 37) die ganze Zeit über nicht ahnt: Hinter Hannas (Sarah Victoria Schalow, 39) Flirt-Offensive verbirgt sich in Wirklichkeit ein verzweifelter Plan von seiner Cousine Isabelle (Ania Niedieck, 41). Diese wird nämlich heimlich von Justus Albrecht (Matthias Brüggenolte, 44) bedroht.

Der intrigante Unternehmer will, dass Isabelle ihm einen Passwort-Generator verschafft, den Kilian immerzu an einem Band um den Hals trägt. Denn das kleine Gerät ist der Schlüssel, um an eine riesige Geldsumme zu gelangen.

"Ich will meine Million, vor dem ersten Spatenstich, sonst zeige ich Ihren Cousin wegen Erpressung an und für Sie lasse ich mir auch noch was ganz Besonderes einfallen. Die Zeit läuft - tick tack, tick tack ...", setzt Justus Isabelle unter Druck, bis diese sich in ihrer Verzweiflung an Hanna wendet.

"Ich möchte, dass du ihn verführst", fordert Isabelle ihre ahnungslose Komplizin geradeheraus auf. Hanna durchschaut eine Lügengeschichte, die Isabelle ihr zur Erklärung auftischt zwar, erklärt sich letztlich aber dennoch bereit, Kilian näherzukommen, um heimlich den Passwort-Generator zu stehlen.