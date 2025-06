"Alles was zählt": Simone in Sorge! "Bitte finde sie"

Essen - Bei " Alles was zählt " steht die Eislauf-EM an - nicht ohne Drama um Charlie Beer und Milan Hafner. Bei Jennifer Steinkamp und Ingo Zadek kriselt es kurzzeitig. Und Isabelle Reichenbach lernt einen vielversprechenden Mann kennen.

Milan (r.) will die Choreo mit Charlie selbstständig ändern, um die Siegchancen zu erhöhen. © RTL/Julia Feldhagen

Charlie (gespielt von Shaolyn Fernandez, 28) und Milan (Vitali Huk, 27) reisen zur Eislauf-EM nach Antwerpen. Dort trifft der Athlet erstmals seit der Trennung wieder auf seine Ex Lara Brandt (Darya Birnstiel, 30), die bei dem Turnier mit Fabian Oleg (Fabian Piontek) an den Start geht.

Milan bekommt gegenüber Charlie plötzlich Panik. "Ich habe ihr Training gesehen. Wenn wir mit unserem bisherigen Programm antreten, haben wir nicht den Hauch einer Chance!"

Seine Laufpartnerin muss sich das Lachen verkneifen: "Jetzt läuft dir einmal deine Ex über den Weg und du fängst an zu flennen wie ein kleiner Junge. Du kannst nicht den ganzen Freedance umbauen, weil sie dich einmal provoziert hat!" Und Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 41) ist sauer, dass Milan die Choreo auf eigene Faust ändern will.

Lara gießt zusätzlich ins Öl ins Feuer, als sie am Wettkampftag gegenüber Simone (Tatjana Clasing, 61) und Deniz mitteilt, dass wegen eines Streits Charlie und Milan möglicherweise nicht erscheinen werden. "Deniz, bitte finde sie - und zwar jetzt!"