17.05.2026 18:46 Alles was zählt: Imani schmiedet gefährlichen Plan! Kann sie Millionen-Schwindler Mika das Handwerk legen?

In der neuen Woche steht bei der RTL-Seifenoper "Alles was zählt" unter anderem die zweite Runde der Deutschen Meisterschaft im Eiskunstlauf auf dem Programm.

Von Tobias Kremer

Essen - Endlich ist es so weit und die zweite Runde der Deutschen Meisterschaft im Eiskunstlauf steht bei "Alles was zählt" an. Parallel dazu schmiedet Imani Okana (gespielt von Féréba Koné, 35) einen gefährlichen Plan.

AWZ: Kann Charlie Beer ihre Erzfeindin Valea bei der Deutschen Meisterschaft besiegen?

Kann Charlie den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft einfahren? © RTL Der alles entscheidende zweite Teil der Deutschen Meisterschaft steht an. Für Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) die Chance, Konkurrentin Valea (Antonia Kolano, 20) endlich in ihre Schranken zu weisen. Schließlich hat die der Eistänzerin in den vergangenen Wochen und Monaten übel mitgespielt: Erst hat sie Joana (Josephine Martz, 25) dazu angestiftet, Charlies Freund und Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 42) einen sexuellen Übergriff anzuhängen. Dann hat Valea Charlie noch kurz vor dem Wettkamp ein Dopingmittel untergeschoben. Für Charlie also Grund genug, es ihrer Erzfeindin richtig zeigen zu wollen. Doch die Vorzeichen sind nicht berauschend: In der ersten Runde hat Charlie es lediglich auf den vierten Platz geschafft, während Valea sich die Pole-Position sichern konnte. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Trauernde Simone nimmt öffentlich Abschied von Richard Entsprechend aufgeregt ist sie vor dem finalen Schlagabtausch. Deniz versucht ihr kurz vor der Kür Mut zuzusprechen: "Egal, was mit Valea war - das hier ist dein Moment, hier geht es nur um dich! Die letzten Wochen waren wirklich sehr hart, aber du hast nicht aufgegeben, du hast an dich geglaubt, du hast gekämpft. […] Du wirst das Ding heute holen, das habe ich im Gefühl. Jetzt gehst du da raus und wirst alle verzaubern!" Ob er damit Recht behalten wird?

Deniz spricht seiner Freundin vor ihrem großen Auftritt noch einmal Mut zu. © RTL

AWZ: Imani Okana überredet Vanessa Steinkamp zu gefährlichem Plan

Imani bittet Vanessa um Hilfe bei ihrem riskanten Plan. © RTL Imani (Féréba Koné, 35) hat den Zwillingsbruder ihres verstorbenen Mannes inzwischen durchschaut und erkannt, dass Mika (Daniel Noah, 39) der Jan-Köster-Stiftung nur beigetreten ist, um an das Millionenerbe zu kommen. Um die perfiden Machenschaften aufzudecken, hat Imani einen Plan gefasst: Sie will Mika dazu bringen, sein Vorhaben zu gestehen. "Ich will, dass er mir in die Augen schaut und zugibt, was er getan hat!" Doch der Plan ist nicht ganz ungefährlich - schließlich ist Mika unberechenbar und niemand weiß, wie er reagiert, wenn er erkennt, dass er aufgeflogen ist. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Richards (†) letzte Worte, bevor er uns alle verlässt Zu ihrer Sicherheit will sich die Ärztin also in der Öffentlichkeit mit Mika treffen und schlägt ihm ein gemeinsames Essen im "Punto d'Amore" vor. Zudem bittet sie Vanessa (Julia Augustin, 38) um Hilfe. Doch die Steinkamp-Tochter ist nicht begeistert und weigert sich, Imani zu helfen. Erst als die Medizinerin ankündigt, es notfalls auch alleine durchziehen zu wollen, lenkt Vanessa ein und fragt: "Wann geht's los?"

Obwohl sie Gefühle für Mika hegt, ... © RTL

... will Imani den Zwillingsbruder von Jan dazu bringen, ihr sein Vorhaben zu gestehen. © RTL / Julia Feldhagen

AWZ: Emma Meyer macht Tochter Valea einen weitreichenden Vorschlag

Emma will ihre Tochter dazu überreden, Essen gemeinsam zu verlassen. © RTL Die letzten Monate haben auch bei Valea Spuren hinterlassen. Nun steht ihre Zukunft in Essen mehr denn je auf dem Spiel. Ihre Mutter Emma (Luisa Binger, 35) erkennt das und hat einen Vorschlag: Sie will gemeinsam mit Valea die Ruhrpottstadt und das Steinkamp-Zentrum verlassen und in Mailand einen Neuanfang wagen. Valea ist davon nicht begeistert und meint: "Ich kann hier nicht einfach weg. Das ist mein Zuhause." Zumal sie in Essen endlich den Durchbruch auf der Eisfläche schaffen wollte. Ob sie sich am Ende trotzdem dazu durchringen kann, ihre Mutter zu begleiten?

Lässt sich Valea auf den Plan ihrer Mama ein? © RTL