10.05.2026 08:15 Alles was zählt: Trauernde Simone nimmt öffentlich Abschied von Richard

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Zwischenzeitlich sieht es so aus, als wäre der verstorbene Richard Steinkamp nach 20 Jahren geräuschlos verschwunden.

Von Nico Zeißler

Essen - Zwischenzeitlich sieht es so aus, als wäre der verstorbene Richard Steinkamp - aus den Augen, aus dem Sinn - nach 20 Jahren geräuschlos bei "Alles was zählt" verschwunden. Dann aber wird ihm ein ganz besonderes Ereignis gewidmet. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Joana Perez macht bei Valea Borazios perfidem Plan nicht mehr mit

Valea bekommt Angst, aufzufliegen. © RTL Endlich erkennt Joana (gespielt von Josephine Martz, 25), dass Valea (Antonia Kolano, 20) sie nur als Spielfigur benutzt und die ganze Zeit manipuliert hat, um aus der erfundenen sexuellen Belästigung durch Deniz (Igor Dolgatschew, 42) eigenen Profit zu ziehen. "Wenn rauskommt, dass du hinter Charlies positivem Dopingtest steckst, war's das für dich mit der Deutschen Meisterschaft", droht Joana. Und packt gegenüber Deniz aus: "Ich hab mich in dich verliebt und als du mich nicht wolltest, wurde ich in die ganze Sache reingezogen." Sie gibt ihm gegenüber zu, sich den sexuellen Übergriff ausgedacht zu haben. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Super-GAU für Mika! Damit hat der Millionen-Schwindler nicht gerechnet Joana beichtet auch ihrer Mutter Gabriella (Bianca Hein, 50) alles. "Weil Deniz deine Gefühle nicht erwidert hat, ruinierst du sein Leben, machst seine Karriere kaputt? Wie alt bist du denn?", ist die Zentrums-Chefin empört. Sie nimmt Deniz' Suspendierung kurz vor der Deutschen Meisterschaft zurück und auch Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) darf wegen eines nun negativen Dopingtests antreten - zu Valeas Unmut.

Joana gibt zu, sich den sexuellen Übergriff ausgedacht zu haben. © RTL/Julia Feldhagen

Gabriella ist schwer enttäuscht von ihrer Tochter. © RTL

RTL-Soap "Alles was zählt": Simone Steinkamp widmet Richard (†) das Turnier

Simone hält eine Rede zu Ehren ihres geliebten Ehemannes Richard. © RTL/Julia Feldhagen Jenny und Ingo üben Druck auf Gabriella aus und verlangen, dass sie Valea aus dem Kader schmeißt - öffentlichkeitswirksam noch während der DM. Joanas Mutter lehnt ab. Sie sei die Geschäftsführerin und treffe die Entscheidungen. Die Meisterschaft wird dem verstorbenen Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) gewidmet. Zu dessen Ehren reisen auch Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 44) und Ingo (André Dietz, 50) aus Mallorca an. Von Richards Tod erfahren viele der AWZ-Charaktere aber erst am Tag des Turniers, darunter Leyla (Suri Abbassi, 31), Lucie (Julia Wiedemann, 30), Henning (Stefan Bockelmann, 49), Isabelle (Ania Niedieck, 42), Dragan (Florian Thunemann, 45), Deniz und Charlie. Alles was zählt (AWZ) Emotionaler Abschied: AWZ-Star sagt für immer Goodbye Vor dem Turnierstart richtet Witwe Simone bewegende Worte an ihre verstorbene Liebe, hat aber auch Sätze zum Schmunzeln in ihre Rede gepackt. Auf dem Eis will Charlie ihre Widersacherin Valea sportlich schlagen und ihre kriminelle Teampartnerin nicht einfach nur verpfeifen, um sie loszuwerden.

Die ganze Familie kommt für Richard zusammen. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Mika Köster hat Imani Okana an der emotionalen Angel

Imani versteht Mikas Reaktion nicht. © RTL Rosalie Hermann (Verena Kringe, 48) setzt Mika (Daniel Noah, 39) die Pistole auf die Brust. Sie habe die Homepage der Hilfsorganisation bereits geklont, wolle den gemeinsamen Plan durchziehen. Sie verlangt, die kompletten zwölf Millionen Euro aus dem Erbe von Jan zu veruntreuen. Folglich muss Mika alles daran setzen, dass vor allem Imani (Féréba Koné, 35) nichts von seinen Machenschaften mitbekommt und ihr andere Projekte, die durch die Stiftung bezuschusst werden könnten, madig zu reden. Imani ist sich gleichzeitig ob ihrer Gefühle für den so gleichen Zwillingsbruder ihres verstorbenen Mannes uneinig. Und Mika merkt, dass sie ihn ziemlich gut findet, was er wiederum zu seinen Gunsten nutzen kann. Damit nicht auch er sich in die Ärztin verknallt und die Veruntreuung platzt, verpasst Rosalie ihm einen fetten Knutschfleck am Hals, der Imani zunächst abschreckt. Doch wieder einmal redet sie sich alles schön. Und fühlt sich ihm immer mehr verbunden.

Immer wieder muss Mika Imanis Vertrauen gewinnen. © RTL

Verräterischer Knutschfleck bei Mika. © RTL