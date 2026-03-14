Alles was zählt: Rollstuhl-Fahrerin Lucie in verrauchter Wohnung gefangen

Essen - Deniz Öztürk wird bei " Alles was zählt " der Missbrauch seiner Trainerposition vorgeworfen. Außerdem ist Gabriella Perez' Trennung von Kilian Reichenbach ein Segen für ihre Mutter Simone Steinkamp. Und Lucie Ziegler entgeht nach ihrer Klinikentlassung nur knapp einer Katastrophe.

Deniz glaubt, Charlie dusche. © RTL

Joana (gespielt von Josephine Martz, 25) möchte die Geschehnisse rund um den Kuss mit Deniz (Igor Dolgatschew, 43) endlich ad acta legen. Sie bittet Valea (Antonia Kolano, 20), sich in ihrem Namen für den dazu versehentlich veröffentlichten Kommentar zu entschuldigen.

Valea befeuert Joanas Eindruck, ihr Trainer könnte doch etwas für die Eiskunstläuferin empfinden: "Du bist ihm nicht egal!"

Als Joana duscht, platziert Valea Charlies (Shaolyn Fernandez, 29) Reizunterwäsche auf dem Boden. Der in die Kabine kommende Deniz denkt, seine Freundin wolle ihn unter dem heißen Nass verführen. Nackt steigt er in die Nasszelle. Doch dort wartet Joana auf ihn: "Spinnst du, was soll das? Raus!" Deniz glaubt, Joana habe ihn unter die Dusche locken wollen.

Wenig später soll in der Zeitung ein Artikel über Deniz' Missbrauch von Schutzbefohlenen erscheinen, den Simone (Tatjana Clasing, 62) verhindern kann. Doch Gabriella (Bianca Hein, 50) behauptet: Die Anschuldigungen stimmen. Sie verlangt von ihrer Mutter, dass Deniz entlassen wird.

Gabriella ist fassungslos, dass trotz des "sexuellen Übergriffs" eher Deniz als Joana geglaubt wird. Der Artikel erscheint letztlich doch online. Der Coach sieht seine Karriere beendet, wird von Simone suspendiert. Und jetzt?