Alles was zählt: Rollstuhl-Fahrerin Lucie in verrauchter Wohnung gefangen
Essen - Deniz Öztürk wird bei "Alles was zählt" der Missbrauch seiner Trainerposition vorgeworfen. Außerdem ist Gabriella Perez' Trennung von Kilian Reichenbach ein Segen für ihre Mutter Simone Steinkamp. Und Lucie Ziegler entgeht nach ihrer Klinikentlassung nur knapp einer Katastrophe.
AWZ: Deniz Öztürk begegnet Joana Perez nackt
Joana (gespielt von Josephine Martz, 25) möchte die Geschehnisse rund um den Kuss mit Deniz (Igor Dolgatschew, 43) endlich ad acta legen. Sie bittet Valea (Antonia Kolano, 20), sich in ihrem Namen für den dazu versehentlich veröffentlichten Kommentar zu entschuldigen.
Valea befeuert Joanas Eindruck, ihr Trainer könnte doch etwas für die Eiskunstläuferin empfinden: "Du bist ihm nicht egal!"
Als Joana duscht, platziert Valea Charlies (Shaolyn Fernandez, 29) Reizunterwäsche auf dem Boden. Der in die Kabine kommende Deniz denkt, seine Freundin wolle ihn unter dem heißen Nass verführen. Nackt steigt er in die Nasszelle. Doch dort wartet Joana auf ihn: "Spinnst du, was soll das? Raus!" Deniz glaubt, Joana habe ihn unter die Dusche locken wollen.
Wenig später soll in der Zeitung ein Artikel über Deniz' Missbrauch von Schutzbefohlenen erscheinen, den Simone (Tatjana Clasing, 62) verhindern kann. Doch Gabriella (Bianca Hein, 50) behauptet: Die Anschuldigungen stimmen. Sie verlangt von ihrer Mutter, dass Deniz entlassen wird.
Gabriella ist fassungslos, dass trotz des "sexuellen Übergriffs" eher Deniz als Joana geglaubt wird. Der Artikel erscheint letztlich doch online. Der Coach sieht seine Karriere beendet, wird von Simone suspendiert. Und jetzt?
Alles was zählt: Lucie Ziegler stürzt sich nach Klinik-Entlassung in die Arbeit
Lucie (Julia Wiedemann, 30) wird nach ihrer Bein-OP aus dem Krankenhaus entlassen und freut sich, endlich nach Hause zu kommen.
Dort stürzt sich die Leiterin des von Ingo Zadek (André Dietz, 50) geleiteten Retreats auf Mallorca sofort wieder in die Arbeit, hat direkt einen Videocall.
Das gefällt Papa Henning (Stefan Bockelmann, 49) nicht, der ihr mehr Ruhe gönnen würde.
"Ich sitz' in einem Rollstuhl und glotze auf einen Laptop - wie soll ich da übertreiben?", witzelt Lucie. Und wird deutlich: "Wenn du nicht aufhörst, mich zu nerven, gehe ich in die stationäre Reha."
Wenig später schläft Lucie auf dem Sofa ein, vergisst ihre in den Ofen geschobene Pizza, die verbrennt und die ganze Wohnung verqualmt. In letzter Sekunde kann sie gerettet werden.
AWZ: Simone Steinkamp begrüßt Kilian Reichenbachs Trennung von Gabriella Perez
"Ich liebe dich, aber ich will auch glücklich sein in der Beziehung - und das werde ich nicht, wenn du meine Gefühle nicht im gleichen Maße erwiderst", erklärt Kilian (Marc Dumitru, 39) seine Trennung von Gabriella.
Simone hört daraufhin eine an Kilian gerichtete Sprachnachricht ihrer Tochter ab. Gabriella fühle dasselbe wie er und könne die Trennung nicht akzeptieren.
Finden die Verliebten doch wieder zusammen und können in eine gemeinsame Zukunft gehen? Oder wird Simone genau das zu verhindern wissen?
Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: RTL