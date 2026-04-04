Alles was zählt: Millionen-Kampf! "Ich hol' mir mein f***ing Erbe"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Mika geht aufs Ganze, mit einem Kuss für Imani aber zu weit. Simone vereinbart einen geheimen Deal mit Deniz.

Von Nico Zeißler

Essen - Mika Köster geht bei "Alles was zählt" aufs Ganze, mit einem Kuss für Imani Okana aber zu weit. Simone Steinkamp vereinbart einen geheimen Deal mit Deniz Öztürk. Und Neuzugang Philipp flirtet mit Lucie Ziegler.

Alles was zählt: Mika Köster küsst Imani Okana

Mika überrumpelt Imani mit einem Kuss. © RTL Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 39) möchte sich mit Imani (Féréba Koné, 35) treffen, weil der Notar noch Fragen zur Stiftungsgründung hat, in die Mika (Daniel Noah, 39) einsteigen soll. Was Imani noch nicht weiß: Insgeheim möchte er sich mit den zwölf Millionen Euro aus dem Erbe seines verstorbenen Zwillingsbruders Jan absetzen. Am liebsten sogar gemeinsam mit der Ärztin! Nach einem Powernap überrumpelt er Imani mit einem Kuss auf den Mund. Jans Frau hat dies überhaupt nicht kommen sehen. "Was soll das? Du kannst mich nicht einfach küssen. Du bist mir wichtig als guter Freund, mehr aber auch nicht", stellt sie klar. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Der erste Kuss! Jetzt ist es passiert Mika ist vor den Kopf gestoßen, hoffte auf ähnliche Gefühle. Und legt nun fest: "Ich hol' mir mein f*cking Erbe!"

Mika will Jans Erbe – um jeden Preis. © RTL

AWZ: Deniz Öztürk soll per Geheim-Deal Freundin Charlie Beer trainieren

Charlie fühlt sich hilflos ohne Deniz. © RTL Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) ist eingeknickt, will sich nun – wie vom BDE verlangt – tatsächlich von Trainer und Partner Deniz (Igor Dolgatschew, 42) distanzieren – zumindest in der Öffentlichkeit. Und zwar so lang, wie die Gerüchte um die sexuelle Belästigung von Joana (Josephine Martz, 25) im Raum stehen. Er versucht, seiner verzweifelten Freundin zu helfen und bittet Simone (Tatjana Clasing, 62), Charlie zu trainieren. Doch die lehnt ab: "Ich habe eine Firma zu leiten!" Dennoch schaut sie sich ein Training an und ist entsetzt von Charlies Verfassung. Sie verlangt von Deniz, dass er seine Freundin coacht – nachts, wo sie keiner sieht. Davon dürfte aber niemand etwas erfahren. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Kilian nicht ansprechbar! "Er wacht vielleicht nicht mehr auf" Gleichzeitig beschwert sich Valea (Antonia Kolano, 20) über den Ersatz des suspendierten Coaches. Trainerin Pia habe noch keine Deutsche Meisterschaft begleitet und sei nach Ansicht der Eiskunstläuferin nicht auf Deniz' Level. Was, wenn sie herausfindet, dass Deniz nur Charlie, nicht aber sie trainiert?

Deniz möchte, dass Simone (l.) Charlie coacht. © RTL

Valea (l.) drängt Joana dazu, die Unwahrheit über die sexuelle Belästigung aufrechtzuerhalten. © RTL/Willi Weber

AWZ: Neuzugang Philipp verdreht Lucie Ziegler den Kopf

Erster Auftritt von Lukas Sauer (32) als Philipp. © RTL Während Lucie (Julia Wiedemann, 28) Reha-Übungen im Pool des Steinkamp-Zentrums absolviert, steigt Philipp dazu. Gespielt wird der sportbegeisterte Neuzugang von Lukas Sauer (32), der auch schon Gastrollen bei "Unter uns" oder "GZSZ" hatte. Er habe am heutigen Tag ein Probetraining im Zentrum, scheint aber eher angetan von Lucie, der er einen Drink besorgt. Als er zurückkommt, sitzt sie im Rollstuhl. Seine Reaktion: "Oh shit!" Er entschuldigt sich, verabredet sich mit ihr in einer Kletterhalle und die beiden tauschen ihre Nummern aus. Kurz darauf wollen sie ein Konzert besuchen. Doch Lucies Laune verschlechtert sich bei einem Arztgespräch mit Imani. Sie verlangt: "Wenn ich nie wieder laufen kann, dann sag's mir jetzt ins Gesicht!" Das Date mit Philipp sagt sie ab. Und zweifelt, je wieder aus dem Rollstuhl zu kommen.

Lucie hat Angst, nie wieder laufen zu können. © RTL