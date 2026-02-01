Nächster "Alles was zählt"-Knall: Auch dieser Fan-Liebling verlässt die RTL-Daily-Soap

Essen/Köln - Die Ausstiegswelle bei " Alles was zählt " geht weiter: Dieser absolute Fan-Liebling kehrt der Daily-Soap schon in wenigen Tagen den Rücken.

Julia Augustin (38, l., hier mit Tatjana Clasing, 61) verlässt die RTL-Vorabendserie "Alles was zählt". © RTL / Julia Feldhagen

Nach Suri Abbassi (Leyla), Robin Schick (Elias) und Francisco Medina (Maximilian) wird nun auch Julia Augustin (38) aus der RTL-Vorabendserie aussteigen. Dabei hatte ihre Rolle der Vanessa Steinkampf erst im Mai 2025 ein umjubeltes Comeback gefeiert.

Damals war sie mit einem Knall zurückgekehrt: Ihr Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich) stand kurz vor dem Serientod. Seine Tochter will ihn unbedingt gesund pflegen, doch schnell wird klar: Ohne ein Spenderherz wird das nichts.

Nach dem Tod ihres guten Freundes Jan (Daniel Noah) fasste Vanessa eine folgenschwere Entscheidung: Sie wählte eigenwillig ihren Vater als Empfänger des Spenderherzes von Jan aus. Später stellt sie sich der Polizei - und muss für ihre Tat fast ins Gefängnis.

Doch Killian setzt sich für sie ein. Allerdings verliert Vanessa durch die kriminelle Aktion ihre Approbation und darf fortan nicht mehr als Ärztin arbeiten. Ihr Vater ist dafür außer Lebensgefahr.