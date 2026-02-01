Nächster "Alles was zählt"-Knall: Auch dieser Fan-Liebling verlässt die RTL-Daily-Soap
Essen/Köln - Die Ausstiegswelle bei "Alles was zählt" geht weiter: Dieser absolute Fan-Liebling kehrt der Daily-Soap schon in wenigen Tagen den Rücken.
Nach Suri Abbassi (Leyla), Robin Schick (Elias) und Francisco Medina (Maximilian) wird nun auch Julia Augustin (38) aus der RTL-Vorabendserie aussteigen. Dabei hatte ihre Rolle der Vanessa Steinkampf erst im Mai 2025 ein umjubeltes Comeback gefeiert.
Damals war sie mit einem Knall zurückgekehrt: Ihr Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich) stand kurz vor dem Serientod. Seine Tochter will ihn unbedingt gesund pflegen, doch schnell wird klar: Ohne ein Spenderherz wird das nichts.
Nach dem Tod ihres guten Freundes Jan (Daniel Noah) fasste Vanessa eine folgenschwere Entscheidung: Sie wählte eigenwillig ihren Vater als Empfänger des Spenderherzes von Jan aus. Später stellt sie sich der Polizei - und muss für ihre Tat fast ins Gefängnis.
Doch Killian setzt sich für sie ein. Allerdings verliert Vanessa durch die kriminelle Aktion ihre Approbation und darf fortan nicht mehr als Ärztin arbeiten. Ihr Vater ist dafür außer Lebensgefahr.
Kehrt Vanessa Steinkamp noch einmal nach Essen zurück?
Vanessas Zeit in Essen ist damit allerdings auch abgelaufen. Da sie in der Ruhrmetropole keine berufliche Perspektive mehr hat und ihre Eltern wohlauf sind, zieht es sie mit ihrem Sohn Henry zurück nach Südkorea zu Ehemann Christoph.
Die Frage nach einem weiteren Comeback bleibt damit offen. Von der Storyline her wäre es durchaus möglich, dass Augustin noch einmal als Vanessa Steinkamp ans "AWZ"-Set zurückkehrt, schließlich sitzt sie weder in Haft, noch stirbt sie den Serientod.
Stattdessen versammelt sie noch einmal alle Liebsten zum Lunch in ihrer Villa um sich, um Lebewohl zu sagen. Mit einem zeitnahen Wiedersehen sollten Fans der Serie aber nicht unbedingt rechnen. Bis zu ihrem Comeback 2025 vergingen tatsächlich mehr als fünf Jahre.
Schon jetzt ist klar, wann die letzte Folge mit Augustin im TV bei RTL ausgestrahlt wird. Stichtag ist der 6. Februar. Für diejenigen, die nicht so lange warten wollen, steht die Episode auf RTL+ auch schon jetzt zum Streamen bereit.
