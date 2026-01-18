Alles was zählt: Chloroform und Kinderkleidung - Maximilian plant Irres

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Die Trennung von Nathalie und Maximilian von Altenburg erreicht in der kommenden Woche den nächsten Tiefpunkt.

Von Nico Zeißler

Essen - Die Trennung von Nathalie und Maximilian von Altenburg erreicht in der kommenden Woche bei "Alles was zählt" den nächsten Tiefpunkt: Der Kindsvater ist so gekränkt, dass er mit seinem Sohn fliehen will. Derweil geht ein Tennisturnier für Joana Perez in die Hose. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Reichenbach-Clan will Maximilian von Altenburg loswerden

Gabriella rät ihrem Zwillingsbruder, dass er aus Essen verschwindet. © RTL "Wenn ich dir irgendetwas bedeute, sagst du mir jetzt die Wahrheit", fordert Gabriella gespielt Bianca Hein, 50) von Kilian (Marc Dumitru, 39). Tatsächlich packt der in die Tennistrainerin verschossene Anwalt aus und beichtet die Inszenierung von Diegos Entführung. Aber er erzählt auch, dass Maximilian (Francisco Medina, 48) Nathalie (Amrei Haardt, 36) erpresst, wovon Gabriella bisher nichts wusste. Kilian macht gegenüber Isabelle (Ania Niedieck, 42) klar, dass Gabriella den Clan vor Maximilian nicht verraten werde. Seine Cousine kann seine Gutgläubigkeit nicht nachvollziehen: "Du hast drei- oder viermal mit ihr geschlafen und jetzt vertraust du ihr? Vor, während oder nach dem Sex: Wann hat sie's dir gesagt?" Alles was zählt (AWZ) Todes-Drama bei "Alles was zählt": Jan stirbt in der Hochzeitsnacht Maximilian grinst Kilian an: "Ihre Überheblichkeit wird noch Ihr Untergang sein. Ich werde nachweisen, dass Sie die gefälschten Pässe in Auftrag gegeben haben. Und dann werde ich beweisen, dass Sie mir eine Entführung anhängen wollten. Das ist ziemlich kriminell." Maximilian erwartet, dass Kilian seine Zulassung als Anwalt verliert, ins Gefängnis wandert und Nathalie das Sorgerecht für Diego verliert, wovon Maximilian wiederum profitieren würde.

Kilian, Isabelle und Nathalie hoffen, dass Maximilian verschwindet. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Maximilian von Altenburg plant offenbar Entführung von Sohn Diego

Maximilian versteckt einen Tracker. © RTL Gabriella rät ihrem Zwillingsbruder, Essen zu verlassen und Nathalie das Sorgerecht zu überlassen - im Gegenzug würden die Reichenbachs von einer Anzeige wegen Entführung absehen. Die war zwar fingiert, doch dem mehrfach vorbestraften Maximilian könnte die Justiz möglicherweise nicht glauben. Bei seiner Verabschiedung von Diego steckt er einen Tracker in dessen Kroko-Kuscheltier. Und auch Isabelle hat gemerkt: Maximilian hat sich nicht für immer von seinem Kind verabschiedet. "Er wird die Stadt nicht ohne seinen Sohn verlassen. Ich habe das Gefühl, er fährt nur um den Block." Kilian folgt Maximilian auf den Flughafen, kauft sich sogar ein Ticket, um sicherzustellen, dass er tatsächlich in die Maschine nach Buenos Aires einsteigt. Dies will er auch gesehen haben. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Dieses Baby lässt Streit eskalieren Doch Maximilian, das wird klar, ist noch in Essen. Und er plant jetzt das große Kidnapping.

Mit Chloroform will er jemanden betäuben. © RTL

Ist doch nicht nach Buenos Aires gereist: Maximilian. © RTL

Alles was zählt: Joana Perez gibt bei Tennisturnier auf

Joana plagt sich weiter mit Schulterschmerzen. © RTL/Julia Feldhagen Joana (Josephine Martz, 25) ist genervt, dass Deniz (Igor Dolgatschew, 42) sie nicht zum wichtigen "Lara Meier Open"-Turnier begleitet. Sie handelt mit Valea (Antonia Kolano, 20) einen Deal aus: Die Eiskunstläuferin soll den "Head of Sports" dahin drängen, doch mitzufahren. "Dann könnte mein guter Draht zu meiner Oma für dich von Vorteil sein", spielt sie auf Simone (Tatjana Clasing, 62) an. Sie könnte Deniz überzeugen, dass er sich nicht nur auf Steinkamp-Hoffnung und Partnerin Charlie (Shaolyn Fernandez, 28), sondern eben mehr auf Valea konzentriert. Der Plan scheint aufzugehen: Deniz setzt Charlie in Kenntnis, dass er demnächst mehr Zeit mit Joana verbringen werde. Bei ihr macht sich während des Turniers wieder die schmerzende Schulter bemerkbar. Zwar zieht sie ins Finale gegen Nele (Maria Müller, 23) ein, dort muss sie aber aufgeben. Gabriella ist enttäuscht von ihrer Tochter, die sie anschreit: "Es tut scheiße weh, okay?" Joana ist aber happy, dass sich Deniz für sie einsetzt und ihrer Mutter eine Ansage macht. Nach wie vor funkeln ihre Augen, wenn sie ihn sieht.

Gewinnt die "Lara Meier Open": Nele. © RTL/Julia Feldhagen