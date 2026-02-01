Alles was zählt: Blutender Neuzugang! SIE stellt alles auf den Kopf

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Die Mutter von Valea Borazio und gleichzeitig Matteos Ex-Frau Emma Stewart taucht in Essen auf - unter geändertem Namen.

Von Nico Zeißler

Essen - Riesengroße Überraschung bei "Alles was zählt": Die Mutter von Valea Borazio und gleichzeitig Matteos Ex-Frau Emma Stewart taucht in Essen auf - mittlerweile unter geändertem Namen. Vanessa Steinkamp hingegen muss sich den Konsequenzen ihrer illegalen Organtransplantation stellen. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Valea Borazios Mutter Emma Mayer taucht auf

Valeas Mutter Emma taucht in Essen auf. © RTL Daniela (gespielt von Berrit Arnold, 54) kommt einer Frau zu Hilfe, die gerade von einem Fahrrad angefahren wurde. Doch trotz der offenen Wunde, in der sich Straßendreck sammelt, will sie sich partout nicht helfen lassen. Die Frau wirkt verwirrt, bricht das Gespräch mit Daniela schnell ab. Wenig später erfährt der Zuschauer: Es handelt sich um Emma Mayer (Luisa Binger, 35), der totgeglaubten Mutter von Valea (Antonia Kolano, 20). Sie möchte Matteo (Riccardo Angelini, 43) nach 15 Jahren endlich wiedersehen. Ausgerechnet jetzt aber nähert er sich wieder mit seiner Ex Nathalie (Amrei Haardt, 36) an. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Chloroform und Kinderkleidung - Maximilian plant Irres Emma erklärt, dass sie ihren Tod vorgetäuscht hatte - nach einem schweren Autounfall, bei dem die Polizei dachte, sie sei komplett verbrannt worden. Valea ist überfordert, nach 15 Jahren endlich ihre Mutter so richtig kennenzulernen. Gleichzeitig verpasst sie deshalb auch noch ein wichtiges Sponsoren-Event. Bei Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 42) ist sie unten durch.

Emma (l.) bittet Nathalie um einen Gefallen. © RTL/Julia Feldhagen

Valea (r.) lernt ihrer Mutter kennen. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Vanessa Steinkamp soll zurück in Untersuchungshaft

Vanessa genießt die vorerst letzte Zeit mit Sohn Henry. © RTL/Julia Feldhagen Vanessa (Julia Augustin, 38) bietet Imani (Féréba Koné, 35) an, nach Jans (Daniel Noah, 38) Tod in der Steinkamp-Villa wohnen bleiben zu können, solange sie will. Dann wird Vanessa von ihrer Vergangenheit eingeholt. Kilian (Marc Dumitru, 39) muss dringend mit ihr sprechen. Er berichtet, dass ihr Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) für den anstehenden Prozess gegen die Ärztin einen befreundeten Richter um Hilfe gebeten hat. Die beiden Männer sind Mitglied im selben Golfclub. Das hat die Staatsanwältin mitbekommen und einen Befangenheitsantrag gestellt. Simone (Tatjana Clasing, 61) redet sich ein: "Ich glaube, dass der Richter weiß, dass wir uns alle in einer Ausnahmesituation befunden haben." Unter anderem Vanessa, die ihren Vater das Herz des verstorbenen Jan implantiert und so sein Leben gerettet hat. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Dieses Baby lässt Streit eskalieren Die Polizei erscheint an der Villa, nimmt Vanessa wieder mit in Untersuchungshaft. Dort muss sie bis Prozessbeginn bleiben. Eigentlich.

Die Polizei holt Vanessa ab. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Vanessa Steinkamp verlässt Essen Richtung Südkorea

Vanessa und Imani kämpfen zusammen. © RTL/Julia Feldhagen Imani will Vanessa mit einer Aussage bei der Staatsanwältin helfen. "Es ist natürlich nicht richtig, dem eigenen Vater ein Spenderorgan einzusetzen", beginnt sie. "Aber Frau Dr. Steinkamp war an diesem Tag die einzige diensthabende Ärztin, die dazu in der Lage gewesen wäre." Die Staatsanwältin kontert: "Aber sie hat auch jemand anderem sein Recht auf dieses Herz verwehrt." Aufgrund der stürmischen Wetterlage hätte das Herz allerdings nicht rechtzeitig zum eigentlich vorgesehenen Empfänger transportiert werden können, stellt Imani klar, die daher genau wie Vanessa gehandelt hätte. Imanis Aussage führen zu einem Umdenken bei der Staatsanwältin: Vanessa muss doch nicht in U-Haft. Vielmehr findet nicht mal ein Prozess statt. Um eine hohe Geldstrafe wegen Verstoßes des ärztlichen Berufsrecht kommt sie aber nicht umher. Auch ihre Karriere ist damit beendet.

Vanessa (M.) wird sich wieder nach Südkorea verabschieden. © RTL/Julia Feldhagen