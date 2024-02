Alles was zählt: Drama um Yannick! "Ich wollte ihm noch was sagen"

Essen - Yannick Zieglers Zusammenbruch hat bei " Alles was zählt " alle schockiert. Die Sorge um den Rettungssanitäter ist groß, er hat eine schwere Blutvergiftung erlitten. Was dann passiert, überrascht aber alle.

Yannick bekommt hoch dosiertes Antibiotikum, und sein Blut wird untersucht, um festzustellen, was ihm fehlt. "Wir tun unser Möglichstes. Mehr kann ich euch gerade leider nicht sagen", so Imani.

"Er lag einfach auf der Straße", kann es Henning (gespielt von Stefan Bockelmann, 46) noch immer nicht fassen. Er bangt um seinen Sohn Yannick (Dominik Flade, 31). Seine Ex Isabelle (Ania Niedieck, 40) weint ebenfalls: "Ich wollte ihm noch was sagen!"

Yannick und Isabelle offenbaren ihre Gefühle füreinander. © RTL

Yannicks Schwester Lucie (Julia Wiedemann, 28) und Henning dürfen zu ihm. Doch nur wenige Augenblicke später bekommt er Herzrasen, wird wieder bewusstlos.

Die Ärzte stellen anschließend den Krankheitserreger fest, verabreichen dem Rettungssanitäter ein Gegenmittel.

Isabelle wacht am Krankenbett neben ihrem Ex. Sie flüstert ihm zu: "Ich will dich zurück. Ich will dich zurück in meinem Leben. Ich liebe dich."

Doch kurz darauf kann er sich nicht erinnern, dass er diese Worte auch gesagt hat. Er erkennt dennoch: "Auch ich liebe dich immer noch. Ich vermiss' dich, alles an dir!"

Die ganze Nacht über kuscheln sie im schmalen Krankenbett. Und Isabelle fragt: "Wir fangen noch mal ganz vorne an, okay?"