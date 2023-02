Alles was zählt: Sex mit der Ex! Aber was plant Maria wirklich?

Essen - Gabriel Larssen war in der vergangenen Woche überhaupt nicht davon begeistert, dass seine Ex-Freundin Maria Diaz aufgetaucht ist. Mehr und mehr wird klar, dass die Spanierin bei " Alles was zählt " einen fiesen Plan verfolgt.

Maria (l.) will in Gabriels Wohnung. © RTL/Julia Feldhagen

Maria (gespielt von Lea Mende) ist frustriert, findet Gabriel (Thiago Braga de Oliveira, 34) nicht. "Ich erreiche ihn einfach nicht. Er ist nicht zu Hause, er ist nicht am Imbiss, er geht nicht an sein Telefon. Hoffentlich taucht er bald wieder auf."

Daraufhin erhält die Südeuropäerin einen Anruf, sagt: "Nein, ich habe sie noch nicht gefunden. Das ist nicht so einfach mit Gabriel. Ich lass mir schon noch was einfallen."

Dann steht sie an Gabriels WG-Tür. Alles Klopfen und Klingeln hilft nichts, er macht nicht auf. So nimmt sie sich eine Spange aus dem Haar und versucht sich so Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Doch plötzlich taucht Gabriels Mitbewohnerin Imani (Féréba Koné, 32) auf. Maria kann die Assistenzärztin überreden, drinnen auf Gabriel zu warten.

Aufdringlich will sie dort bleiben, obwohl Imani zur Arbeit muss. Doch die Medizinerin schafft es, die renitente Spanierin aus der WG zu beordern.