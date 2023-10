Alles was zählt: 120.000 Euro Schaden! Doch Henning lügt

Essen - Die durch eine neu installierte Sprinkleranlage ausgelöste Überflutung in der "Sieben" löst bei Inhaber Ben Steinkamp bei " Alles was zählt " blankes Entsetzen aus. Der Schaden ist enorm, doch die Versicherung zahlt ja - oder?

Ben steht vor einem Chaos in seiner überfluteten "Sieben". © RTL/Julia Feldhagen

Ben (gespielt von Jörg Rohde, 38) ist sauer auf Henning (Stefan Bockelmann, 47), der sich keiner Schuld bewusst ist und denkt, die Sprinkleranlage ordnungsgemäß in der Kneipe installiert zu haben.

Ein Gutachter geht bei einer vorläufigen Schätzung von einer Schadenshöhe von 120.000 bis 140.000 Euro aus.

"Du rührst in der 'Sieben' nichts mehr an", schreit Ben den überrumpelten Henning an. "Ich hätte mich auf die Scheißidee mit der Sprinkleranlage gar nicht einlassen dürfen."

Hannas (Sarah Victoria Schalow, 39) neuer Freund Kevin (Patrick Peter) kann Ben beruhigen: "Wenn er eine Betriebsversicherung hat - wovon ich mal ausgehe - übernimmt die den Schaden. Jeder Handwerker macht mal Fehler, genau dafür ist so eine Versicherung da."